2. Bundesliga Löwen ohne Aigner auf die "Alm"

Die Kickers reisen mutig auf den Betzenberg. Die Löwen treten voller Optimismus bei ihrem Lieblingsgegner Bielefeld an. Beim Club fallen in Heidenheim mehr als sechs Spieler aus. Und Fürth empfängt Tabellenführer Hannover 96.

1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers (Freitag, 18.30 Uhr)

Die Würzburger Kickers sehen sich beim Gastspiel auf dem Betzenberg zwar als Außenseiter. Trotzdem wollen sie "mutig agieren". Schließlich gab es dort bereits zahlreiche große Spiele, wie Trainer Bernd Hollerbach sagt. Und er hätte nichts dagegen, "wenn wieder ein Innenverteidiger trifft, wie im Hinspiel": Richard Weil hatte den Ausgleichstreffer per Elfmeter erzielt. Ambitionen, den Gegner mit der großen Geschichte zu ärgern, gibt es also durchaus.

Kaiserslautern stellt gemeinsam mit den Kickers und Heidenheim die besten Defensive der 2. Fußball-Bundesliga (16 Gegentore). Nicht zuletzt deshalb hat Hollerbach Respekt vor dem Tabellen-14.: "Das Team hat Substanz, das ist unbestritten, und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch in dieser Saison noch sehen werden", so Hollerbach.



"Bei uns sind alle – bis auf den Trainer – fit", sagte der erkältete Hollerbach, der sich auf die Rückkehr an alte Wirkungsstätte (1995 trug er als Spieler das Trikot der Roten Teufel) freut. Offensiv-Neuzugang Sebastian Ernst steht ziemlich sicher erstmals im Kader.

Arminia Bielefeld - TSV 1860 München (Freitag, 18.30 Uhr)

Nicht mehr Löwen-Kapitän: Stefan Aigner

Die Statistik sieht schon mal vielversprechend aus. In der Zweiten Liga haben die Löwen noch nie gegen Arminia Bielefeld verloren. Neunmal trafen die beiden Teams aufeinander, sechsmal ging Sechzig als Sieger vom Platz, dreimal endete die Partie unentschieden. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten ist der TSV 1860 München im Unterhaus ungeschlagen.

Nicht mit im Kader steht Stefan Aigner. Der 29-Jährige trat am Donnerstag überraschend von seinem Amt als Kapitän zurück. Ob die Nichtberücksichtigung damit etwas zu tun hat, ist nicht bekannt.

Trainer Vítor Pereira geht auch ohne den Offensivallrounder optimistisch in sein zweites Spiel mit den Löwen. "Kein Verein hat im Winter so gut gearbeitet wie wir", sagte er vor dem Gastspiel auf der "Alm". Außerdem setzt er auf seine zahlreichen Neuzugänge, die außer Frank Boya alle im Kader sein werden. Allen voran erwartet der Löwen-Coach von Christian Gytkjaer, dass "er von Beginn an zeigt, dass er ein guter Spieler ist". Jan Zimmermann musste hingegen kurzfristig die Reise absagen, er ist noch zu stark erkältet. Vom gesamten Team verlangt der Trainer eine Steigerung zur gezeigten Leistung gegen Fürth.

SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 (Freitag, 18.30 Uhr)

Die Kleeblättler empfangen den Tabellenführer. Ob es ausgerechnet gegen den Aufstiegsfavoriten nach zuvor drei sieglosen Spielen wieder einmal drei Punkt gibt, ist allerdings mehr als fraglich. Beide Teams sind etwas holprig in die Rückrunde gestartet. Während die SpVgg beim TSV 1860 mit 1:2 verlor, konnten die Niedersachsen trotz einer nicht so starken Leistung einen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern feiern. Obwohl die Niedersachsen mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen sind, will Fürths Trainer Janos Radoki "mit Mut ins Spiel gehen".

Dabei plant der Coach mit den Neuzugängen Johannes van den Bergh und Adam Pinter. Über den Linksverteidiger van den Bergh sagte Radoki: "Er steht voll im Saft und hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen." Beim ungarischen EM-Teilnehmer Pinter sieht der Fürther Coach ebenfalls keine Probleme.

1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg (Samstag, 13.00 Uhr)

Nach dem verpatzten Rückrundenauftakt gegen Dynamo Dresden (1:2) will der Club wieder auf die Siegesstraße gelangen. Keine leichte Aufgabe, denn beim Tabellensechsten geht es ebenfalls darum, eine Niederlage wieder gut zu machen. Trainer Alois Schwartz warnte auch deshalb vor dem Gegner. "Heidenheim hat die beste Abwehr der Liga, ist kompakt und hat eine eingespielte Mannschaft“, sagte er vor der Partie.

Zudem müssen die Nürnberger gleich mehr als sechs Ausfälle hinnehmen. Miso Brecko, Dave Bulthuis, Edgar Salli, Tim Leibold, Patrick Erras und Ondrej Petrak werden allesamt fehlen. Mikael Ishak hat noch Trainingsrückstand und Philipp Förster einen Magen-Darm-Infekt. Bei Constant Djakpa muss man die nächsten Tage abwarten. Lucas Hufnagel hingegen kann dabei sein.