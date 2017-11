2. Bundesliga Club erwartet den Raketenneuling

Die fränkischen Zweitligisten stehen an diesem Wochenende vor richtungsweisenden Duellen: Während es für die SpVgg Greuther Fürth in Bochum darum geht, die Auswärtsschwäche zu beheben, empfängt der Club den Sensationsaufsteiger aus Kiel.

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13.00 Uhr)

Die Personallage bei der SpVgg Greuther Fürth hat sich vor der richtungsweisenden Partie beim VfL Bochum entspannt. Wie die Franken mitteilten, haben die Verteidiger Marco Caligiuri und Richard Magyar sowie Mittelfeldspieler Levent Aycicek wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Mit der Rückkehr von Verteidiger Mario Maloca rechnen die Fürther ebenfalls wieder. Fraglich ist allerdings der Einsatz von Außenverteidiger Roberto Hilbert wegen Knieproblemen.

Über Kampf zum Spiel? Auswärts muss Fürth zulegen.

Ein sportlicher Erfolg wäre in diesen unruhigen Zeiten äußerst wertvoll. Das Problem: Gerade auswärts läuft es gar nicht beim "Kleeblatt". Die letzten vier Auswärtsspiele wurden allesamt verloren. Trainer Damir Buric erwartet auch in Bochum wieder eine schwierige Partie. "Bochum spielt einen guten und gepflegten Fußball, auf der Achse Bastians-Celozzi-Kruse haben sie viel Erfahrung. Bochum kann um die Aufstiegsplätze mitspielen", sagte der 53-Jährige.

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel (Samstag, 13.00 Uhr)

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der Club nach der Länderspielpause wieder einiges gut zu machen. Dabei empfangen sie aber ausgerechnet den erfolgreichen Raketenneuling Holstein Kiel, den die beste Offensive der Liga auf einen Aufstiegsplatz katapultiert hat.

Für Club-Sportvorstand Andreas Bornemann ist es "kein Zufall, dass Kiel so weit oben steht". Der stabile Eindruck, den die Norddeutschen machen, sei inzwischen mehr als "einfach Aufstiegs-Euphorie". Er muss es wissen, denn er war dort von 2010 bis 2014 sportlich verantwortlich.

FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf als Gradmesser: FCI-Coach Stefan Leitl

Die seit sechs Pflichtspielen unbesiegten Ingolstädter suchen ihr nächstes "Opfer". Auf dem Weg nach oben steht aber nun am Sonntag eine richtige schwere Hürde an - Tabellenführer Fortuna Düsseldorf kommt in den Sportpark. Für FCI-Coach Stefan Leitl ist das Spiel "ein echter Gradmesser". Seinen Spielern ist trotzdem nicht bange. "Die Siege aus den letzten Spielen geben Selbstvertrauen", versicherte Stürmer Stefan Kutschke, "und das wollen wir auch fortsetzen."

FC St. Pauli - SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Aufsteiger Jahn Regensburg möchte nach der Länderspielpause seine kleine Erfolgswelle fortsetzen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge könnten sich die Oberpfälzer durch einen weiteren Erfolg Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Chancen, dass dies beim Tabellensechsten FC St. Pauli gelingt, stehen nur auf den ersten, oberflächlichen Blick eher schlecht. Die Hamburger haben nämlich mit einer unerklärlichen Heimschwäche (nur ein Heinmsieg aus sechs Spielen) zu kämpfen, die die Oberpfälzer ausnutzen könnten.