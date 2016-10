2. Bundesliga TSV 1860 will Rückenwind mitnehmen

TSV 1860 München - FC Erzgebirge Aue (Freitag, 18.30 Uhr)

Ein Punkt aus den letzten sechs Zweitligapartien - das ist die magere Bilanz der Münchner Löwen. Der 4:3-Erfolg nach Elfmeterschießen in Würzburg kam da als Stimmungsaufheller gerade recht. "Es war ein ganz wichtiger Sieg für alle - für den Verein, die Fans, die Mannschaft und auch für den Trainer", sagte Kosta Runjaic nach den mehr als 120 Minuten. Nun wollen die Sechziger den Schwung mit in den Ligaalltag nehmen.

Das Problem: Während sich die Münchner "komplett verausgabten" (Runjaic), konnten sich die Sachsen in aller Ruhe auf das Spiel in der Münchner Arena vorbereiten. Und auch die Verletztenliste wird einfach nicht kleiner: Nun hat sich auch noch Stürmer Victor Andrade einen Kreuzbandriss zugezogen. "Natürlich ist das ein Schock für uns", sagt Sportchef Thomas Eichin, zumal nach Andrades Auswechslung im Pokalspiel zunächst Entwarnung gegeben worden war. Doch es hilft nichts. Müssen es eben andere richten wie zum Beispiel Michael Liendl, der in Würzburg nicht berücksichtigt worden war.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13.00 Uhr)

Es geht doch! Veton Berisha bejubelt sein Tor zum Pokaltriumph gegen Mainz.

Ebenfalls mit Rückenwind aus dem DFB-Pokal tritt die SpVgg Greuther Fürth gegen Kaiserslautern an. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Kompliment, so zurückzukommen", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck nach dem 2:1-Erfolg über Mainz. Seit er den Angriff auf die Spitze ausgerufen hat, lief es für die Franken nicht mehr rund. Drei Niederlagen gab es in Folge, und besonders im eigenen Stadion war nach zwei Heimsiegen zu Saisonbeginn der Wurm drin.

Gegen den schwach in die Saison gestarteten 1. FC Kaiserslautern wollen die Franken nun an die starke Pokalleistung anknüpfen. Ruthenbeck richtete schon unmittelbar nach dem Spiel den Blick auf Samstag. Zu Recht. Denn die "Roten Teufel" zeigen aufsteigende Form. Am Montag schlugen sie zuhause den VfL Bochum klar mit 3:0 und verließen fürs erste die Abstiegsränge. Auf den dreifachen Torschützen Osyamen Osawe werden sich die Fürther besonders einstellen müssen. Sercan Sararer, am Mittwoch noch Torschütze, wird wegen seiner Gelb-Roten Karte, die er sich in Braunschweig eingehandelt hat, aber fehlen.

Hannover 96 - Würzburger Kickers (Sonntag, 13.30 Uhr)

Würzburgs Abwehrstabilisator Valdet Rama

Für die Würzburger Kickers steht nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen den TSV 1860 München der schwere Gang nach Hannover an. Die 96er gewannen ihr Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 6:1 und tankten richtig Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach hakte die Pokalpartie schnell ab, war sogar nicht mal unzufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs: "Wie wir aufgetreten sind, stimmt mich wieder mutig."

Nun also Hannover. Und die Kickers reisen immerhin als beste Auswärtsmannschaft der Liga an. Drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage stehen für die Unterfranken auswärts zu Buche. Auf der anderen Seite haben die Niedersachsen drei ihrer bisherigen vier Heimspiele gewonnen.