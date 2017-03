2. Bundesliga FCN erwartet defensiven KSC - 1860 unter Druck

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC (Freitag, 18.30 Uhr)

Ein Sieg, eine Niederlage - das ist die bisherige Bilanz des neuen Club-Trainers Michael Köllner. Am Freitag ist mit dem ersatzgeschwächten Karlsruher SC das Tabellenschlusslicht zu Gast, eine Mannschaft, die nach fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen mit dem Rücken zur Wand steht. Gerade deshalb erwartet Köllner keinen Sturmlauf der Mannschaft von Trainer Mirko Slomka. Stattdessen sieht er seine Elf "in der Verpflichtung, zu agieren."

Außerdem will Köllner versuchen, "die Zuschauer hinter die Mannschaft zu bringen". Allerdings kann er dabei nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Besonders die Verletzung von Dennis Lippert sei "ein Nackenschlag", für ihn soll der Winter-Neuzugang Constant Djakpa auflaufen. Dazu ist der Einsatz von Georg Margreitter und Cedric Teuchert fraglich. Definitiv zu früh kommt die Partie für Stammtorhüter Thorsten Kischbaum. "Mit Raphael Schäfer haben wir einen stabilen und routinierten Torwart, der uns in den letzten Spielen gut getan hat und sicherlich auch gegen den KSC gut tun würde", sagte der Coach.

Fortuna Düsseldorf - 1860 München (Freitag, 18.30 Uhr)

Michael Liendl kehrt mit den Löwen nach Düsseldorf zurück.

Den KSC haben auch die Münchner Löwen im Blick, wenn sie zeitgleich bei Fortuna Düsseldorf antreten. Die Fortuna wartet bereits seit sieben Heimspielen auf einen Dreier (drei Unentschieden und vier Niederlagen). Die Münchner allerdings sind nicht als besonders auswärtsstark bekannt, haben ihre letzten acht Partien in der Fremde allesamt verloren.

"Unser Trainer ist auch genervt von unserer Auswärtsbilanz", so Präsident Peter Cassalette im "Kicker". In Düsseldorf wäre der richtige Zeitpunkt, das zu ändern, zumal die 1:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel noch wurmt. Fünf Punkte hat der TSV 1860 zwischen sich und Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang gebracht. Noch zu wenig, um sich im Abstiegskampf in Sicherheit zu wiegen.

Würzburger Kickers - Arminia Bielefeld (Samstag, 13.00 Uhr)

In Sicherheit wiegen können sich auch die Würzburger Kickers nicht. Schuld ist die bisher desaströse Rückrunde. Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2017. Am Samstag kommt Arminia Bielefeld - mit neuem Trainer und womöglich neuem Schwung.

Hollerbach hat nach dem bekannt gewordenen Transfer von Rico Benatelli zu Dynamo Dresden im Sommer alle Vertragsgespräche hintangestellt. Er will sich aufs rein Sportliche konzentrieren. Mit welchem Personal er das wichtige Heimspiel angeht, ist indes unklar. Im Test gegen Fünftligist Borussia Fulda am Montag (1:3) konnte sich jedenfalls niemand aus der zweiten Reihe für die Startelf aufdrängen.

1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr)

Keine großen Sorgen haben derzeit die Verantwortlichen der SpVgg Greuther Fürth. Mit einem Zwischenspurt kletterten die Kleeblättler auf Rang sechs der Tabelle. Alles im grünen Bereich also. Am Sonntag steht die Partie bei Tabellennachbar 1. FC Heidenheim an. Die seit fünf Spielen erfolglosen Heidenheimer (drei Unentschieden und zwei Niederlagen) stellen das zweitschwächste Rückrundenteam der Liga. Zumindest einen Punktgewinn streben die Franken deshalb an.