Vorschau auf den 8. Spieltag Würzburger Kickers sind auf der Hut

Hollerbach lobte die Münchner als "individuell mit die beste Mannschaft in der Liga". Wer dem Aufsteiger am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) Probleme bereiten könnte, wusste Hollerbach. "In der Offensive sind sie brandgefährlich mit Olic und Mölders, das ist ein Erstliga-Sturm", meinte er. "Da müssen wir hellwach sein und aufpassen, weil sie aus dem Nichts ein Tor machen können." Allerdings ist nicht sicher, ober der angeschlagene Ivica Olic überhaupt spielen kann.

Die Kickers gehen als Tabellensechster in den 8. Spieltag, 1860 rangiert fünf Plätze dahinter. An der Favoritenrolle für München ändere das aber nichts, sagte Hollerbach. Der TSV sei schließlich ein Aufstiegskandidat. "Ich bin überzeugt, dass 1860 am Ende oben dabei sein wird. Denn Qualität wird sich durchsetzen", betonte er.

"Wir wollen Würzburg schlagen"

So richtig haben die Löwen ihre Qualität bislang noch nicht unter Beweis stellen können: acht Zählern aus sieben Spielen. Würzburg hingegen hat schon elf Punkte auf dem Konto. Löwen-Coach Kosta Runjaic schätzt die Franken als "extrem unangenehmen Gegner" ein, der vor allem zu Hause stark spielt. Acht der elf Punkte holten die Kickers daheim. Doch die Münchnern blieben in ihren vergangenen drei Auswärtspartien ungeschlagen. "Wenn uns alles gelingt, gewinnen wir. Wir wollen sie schlagen", sagte Runjaic. Er lobte die Arbeit seines Trainerkollegen und Freundes Bernd Hollerbach, der in Würzburg "einen überragenden Job" mache. Die Kickers seien ein Verein mit großen Zielen und Ambitionen, der die Nummer eins in Franken werden wolle, meinte er und ergänzte:

"Aber wir wollen die Nummer eins in Bayern werden." Kosta Runjaic

Fürth freut sich auf "Highlight" in Stuttgart

Die SpVgg Greuther Fürth reist trotz des bitteren Ausfalls von Stammspieler Jurgen Gjasula voll Vorfreude zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Mit einem Erfolg am Montag (20.15 Uhr) könnte Fürth an Erstliga-Absteiger Stuttgart vorbeiziehen. Die Aufgabe wird durch den Ausfall von Jürgen Gjasula aber noch schwerer als ohnehin schon. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich im Training die Achillessehne gerissen und wurde nach Auskunft von Trainer Stefan Ruthenbeck am Donnerstag operiert. Als Alternativen für den Deutsch-Albaner kommen vor allem die jungen Nicolai Rapp und Benedikt Kirsch in Frage.