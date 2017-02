Duelle im Tabellenmittelfeld Fürth und Würzburg können Punkte gutmachen

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13.00 Uhr)

Die SpVgg Greuther Fürth kann wieder mit Sercan Sararer und Veton Berisha planen. Die nach dem 0:0 in Aue angeschlagenen Spieler konnten wieder trainieren. Der zuletzt gelbgesperrte Robert Žulj wird beim Heimspiel am Samstag (Anstoß: 13.00 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf in die Startformation der Franken zurückkehren. "Die Mannschaft macht einen sehr lernwilligen Eindruck und zieht voll mit", sagte Trainer Janos Radoki. "Es geht um die Stabilisierung der Mannschaft. Das ist das Saisonziel."

Der Coach der Franken warnte dabei vor einer übertriebenen Erwartungshaltung. "Das bedeutet nicht, dass es immer nur steil bergauf geht", sagte der 44-Jährige. In der Tabelle liegen die Franken mit 25 Punkten einen Zähler hinter der Fortuna auf Platz elf. Gästetrainer Friedhelm Funkel erwartet eine enge Partie. "Fürth hat sich stabilisiert, gepunktet und wird von uns eine gute Leistung abverlangen", sagte Funkel.

VfL Bochum - Würzburger Kickers (Samstag, 13.00 Uhr)

Die Würzburger Kickers wollen endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren. Vor der Partie beim VfL Bochum stehen zwei Niederlagen und ein Remis in der Bilanz. Trainer Bernd Hollerbach ist damit aber alles andere als unzufrieden: "Wir haben 28 Punkte, manch anderer Zweitligist gäbe etwas dafür. Ich habe immer gesagt, dass es Phasen geben wird, in denen es schwieriger wird. In den vergangenen zweieinhalb Jahren gab es nur eine Richtung. Auch jetzt, finde ich, stehen wir sehr ordentlich da."

"Der VfL Bochum ist spielerisch sehr stark. Wir müssen kompakt stehen und lauern auf unsere Chance", so Hollerbach weiter. Die Startelf im Vergleich zum 0:2 gegen Heidenheim in der Vorwoche muss Hollerbach umbauen. Neben den gelb-gesperrten Junior Díaz und Sebastian Neumann fehlt auch der verletzte Nejmeddin Daghfous (Knochenprellung). "Durch die drei Ausfälle ergibt sich die Gelegenheit für die Jungs, die zuletzt etwas hintendran waren", sagte Hollerbach.

Spezielles Spiel für Benatelli

Ein spezielles Spiel ist die Partie für Kickers-Profi Rico Benatelli, der beim 2:0 im Hinspiel einer der beiden Torschützen war. Der 24-Jährige wuchs in Bochum auf und spielte in der Jugend für den VfL, ehe er als 16-Jähriger zu Borussia Dortmund wechselte. "Es ist eine besondere Partie. Ich habe beim VfL zehn Jahre gespielt, bin in Bochum aufgewachsen und meine Familie und Freunde kommen ins Stadion. Ich freue mich ganz besonders auf das Spiel und die Atmosphäre", sagte Benatelli. Sein Vater Frank bestritt zwischen 1983 und 1992 für den VfL Bochum 192 Bundesligaspiele.