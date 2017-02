2. Fußball-Bundesliga Hohe Hürden für bayerische Vereine

Beim 1. FC Nürnberg soll es gegen Braunschweig wieder die junge Garde richten, Fürth möchte in Aue nachlegen. 1860 München versucht, gegen den KSC die Niederlagen gegen Lotte und Bielefeld vergessen zu machen und Würzburg empfängt Tabellennachbar Heidenheim.

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig (Freitag, 18.30 Uhr)

Die Nürnberger, die in jedem ihrer letzten 39 Spiele mindestens ein Tor erzielten, haben drei ihrer vergangenen vier Auftritte gewonnen und gehen optimistisch in die Partie gegen den Tabellendritten. Alois Schwartz fordert von seiner Mannschaft eine Revanche für die 1:6-Niederlage im Hinspiel. "Wir haben etwas gutzumachen. Braunschweig hat uns in der zweiten Halbzeit vorgeführt", sagte der Trainer des Tabellen-Neunten.

Die Personalsituation bei den Franken bleibt weiter angespannt. So fehlen unter anderem die verletzten Miso Brecko, Laszlo Sepsi, Dave Bulthuis und Tim Leibold. Daher wird Schwartz wohl wieder auf die jungen Akteure setzen, die am vergangenen Samstag beim 3:2 in Heidenheim entscheidenden Anteil am Erfolg hatten. Außerdem muss der Coach auf Linksaußenstürmer Edgar Salli verzichten. Der Afrika-Cup-Sieger kehre laut Schwartz zwar rechtzeitig von der kamerunischen Nationalmannschaft zurück, stehe aber für die Partie gegen die Niedersachsen noch nicht zur Verfügung.

"Wir spielen gegen eines der Top-Teams dieser Liga. Wir müssen unser Bestes geben, um etwas zu holen. Wir wollen da weiter machen, wo wir gegen Heidenheim aufgehört haben." FCN-Angreifer Tim Matavz

Nach nur einem Sieg in den vergangenen fünf Partien sind die Braunschweiger aus den direkten Aufstiegsrängen gerutscht. Ihr Trainer Torsten Lieberknecht muss gegen den Club zwar auf die Gelb-gesperrten Stammspieler Nik Omladic, Ken Reichel und Patrick Schönfeld verzichten, hat aber aufgrund eines breiten Kaders eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18.30 Uhr)

Die Fürther feierten beim jüngsten 4:1 gegen Aufstiegskandidat Hannover ihren höchsten Saisonsieg und stoppten damit ihren Negativtrend. An diesen Überraschungscoup gegen den Tabellenzweiten wollen die Franken gegen den Tabellen-17. Aue anknüpfen.

Janos Radoki

Die DFB-Pokal-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend dürfte das Team von Janos Radoki bereits abgeschüttelt haben. "Von der Belastung her ist es machbar", sagte der Kleeblatt-Coach. Dennoch hat Fürth zu zehnt gegen die Fohlen eine "beträchtliche Laufarbeit" verrichten müssen. Trotzdem betont Rados, "werden wir das am Freitag schon mit 100 Prozent Schaffenskraft angehen können." Verzichten muss Fürths Trainer wohl weiter auf Andreas Hofmann, der schon im Pokalspiel aufgrund eines Infekts ausfiel. Der Österreicher Robert Zulj fehlt Gelb-gesperrt.

Aues Coach Pavel Dotchev nimmt sein Team in die Pflicht: "Wir müssen viel investieren. Leidenschaft, Herzblut, alles abrufen." Seine Mannschaft hat von seinen jüngsten zehn Partien nur eine gewonnen, drei Unentschieden eingefahren und sechs Niederlagen kassiert - muss also dringend punkten, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen.

TSV 1860 München - Karlsruher SC (Samstag, 13.00 Uhr)

Vitor Pereira

Der TSV 1860 München steckt nach nur einem Dreier in den jüngsten vier Ligaspielen mitten im Abstiegskampf. Das peinliche Aus im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte verstärkt die prekäre Situation bei den Löwen noch mehr. Löwen-Dompteur Vitor Pereira wollte sich aber nicht lange mit der herben Enttäuschung aufhalten, sondern appellierte: "Wir müssen uns jetzt auf den Aufbau und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft konzentrieren." Viel Zeit bleibt nicht bis zum Duell mit dem Tabellennachbarn aus Baden-Württemberg.

Karlsruhe-Trainer Mirko Slomka muss neben dem gesperrten Dennis Kempe auch auf Stefan Mugosa verzichten. Sollte der im Winter von 1860 ausgeliehene Mugosa gegen seinen Ex-Klub zum Einsatz kommen, droht dem KSC eine vertraglich vereinbarte Strafe von einer Million Euro. Trotz des Fehlens seines neuen Angreifers forderte der Karlsruher Coach: "Wir müssen die Sechziger ärgern". Die Leistung der Löwen in Lotte will Slomka allerdings nicht als Bewertungsmaßstab gelten lassen. "Das Spiel, das ich angeschaut habe, habe ich aus meinem Kopf gestrichen. Das hatte ja nach 25 Minuten nichts mehr mit Fußball zu tun", sagte er. "Es wird jedenfalls nicht dazu beitragen, dass die Mannschaft voller Spielfreude und Selbstvertrauen strotzt." Ganz im Gegenteil zu seinem Team, das seit vier Begegnungen unbesiegt ist.

Würzburger Kickers - 1. FC Heidenheim (Samstag, 13.00 Uhr)

Die Würzburger freuen sich auf ihren Gast - immerhin feierten sie im August an der Brenz den ersten Zweitligasieg (2:1) seit Mai 1978. Seitdem marschieren beide Vereine im Gleichschritt - die Unterfranken haben aktuell 28 Zähler gesammelt, der FCH einen mehr. Mit einem Dreier könnten die Hausherren an den Gästen vorbeiziehen.

Bernd Hollerbach

Die Kickers holten bislang nur einen Punkt aus den beiden Spielen im Jahr 2017. Aber: "Die Art und Weise, wie wir gegen Eintracht Braunschweig und auf dem Betzenberg in Kaiserslautern aufgetreten sind, stimmt mich positiv", sagt Würzburgs Coach Bernd Hollerbach. Er ist davon überzeugt, "wenn wir weiter so arbeiten, werden wir auch wieder dafür belohnt." Allerdings weiß er auch, wie schwer die Aufgabe gegen die Heidenheimer werden wird: "Sie stehen defensiv gut und schalten sehr schnell um. Auch die Standardsituationen sind brandgefährlich." Aber Heidenheim schwächelte zuletzt - vor allem auswärts. In fremden Stadien hat die Elf von Frank Schmidt vier seiner jüngsten fünf Duelle verloren.