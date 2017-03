2. Fußball-Bundesliga Kickers wollen zurück in Erfolgsspur

Union Berlin - Würzburger Kickers, Freitag, 18.30 Uhr

Die Würzburger Kickers blicken ihrer nächsten Aufgabe in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin mit großem Respekt entgegen. Schließlich gewannen die Hauptstädter ihre vergangenen drei Spiele und sind seit sechs Partien ungeschlagen. Damit schoben sie sich in der Tabelle auf Rang drei und liebäugeln mit dem Aufstieg ins Fußball-Oberhaus.

Bernd Hollerbach "Union ist die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga. Es ist sensationell, was sich dort entwickelt hat." Würzburg-Coach Bernd Hollerbach

Die Unterfranken hingegen sind seit fünf Ligaspielen sieglos und warten immer noch auf ihren ersten Dreier in diesem Jahr. Mittelfeldspieler Sebastian Ernst weiß, wie es mit einem Überraschungssieg klappen könnte: "Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein und wollen schnell umschalten." Verteidiger Clemens Schoppenhauer steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Verzichten muss Hollerbach aber weiter auf Mittelfeldspieler Nejmeddin Daghfous (Knochenprellung). Ein Einsatz von Kapitän und Abwehrspieler Sebastian Neumann ist wegen einer Innenbanddehnung nicht sicher.

TSV 1860 München - FC St. Pauli, Samstag 13.00 Uhr

Die Münchner Löwen freuen sich auf ihren Lieblingsgegner aus Hamburg - immerhin sind sie seit fünf Zweitliga-Duellen gegen den FC St. Pauli ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis). Gegen keinen anderen Gegner fuhr der TSV seit 2014/15 so viele Punkte ein wie gegen die Kiezkicker (13).

Vitor Pereira

Allerdings erlebt die Lienen-Elf seit der Winterpause einen Aufwärtstrend: Sie ist das drittbeste Team der Rückrunde und erzielte seitdem die meisten Tore: Zehn Treffer in fünf Partien. Aber auch die Mannschaft von Vitor Pereira kam gut in Tritt und belegt Rang fünf in der Rückrundentabelle. Außerdem sind die Sechziger zu Hause seit sieben Spielen unbesiegt. Diese Serie wollen sie fortsetzen und sich mit einem Sieg gegen St. Pauli weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg, Sonntag, 13.30 Uhr

Janos Radoki

Weder die SpVgg Greuther Fürth, noch der 1. FC Nürnberg kann mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Beide finden sich vor der 262. Derby-Auflage mit 29 Punkten im Mittelfeld der Tabelle wieder. Nichtsdestotrotz: Für die beiden Vereine und die Fans ist es das Duell schlechthin. "Es spielt keine Rolle, das ist ein eigenes Spiel für sich. Das ist das Schöne am Derby. Es geht nur um dieses Spiel", erklärt Fürth-Coach Janos Radoki.

Das Hinspiel gewannen die Fürther mit 2:1 in Nürnberg. Auch die jüngste Bilanz spricht für die Kleeblättler, die nur zwei der vergangenen 17 Pflichtspiele gegen den Club verloren haben. Aber: "Dafür können wir uns nichts kaufen. Der Fußball findet in der Gegenwart statt", kommentiert Trainer Janos Radoki dieses Verhältnis.