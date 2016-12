Letzter Spieltag vor der Winterpause Gelingt ein versöhnlicher Jahresabschluss?

Beim letzten Spiel vor der Winterpause nimmt der dritte Trainer der Saison beim TSV 1860 Platz. Denis Buschujew ist wie letzte Saison auch Chefcoach für einen Abend - assistiert wird er von Vorgänger Daniel Bierofka. Dem fehlt bekanntlich die A-Trainerlizenz, so dass Bierofka nur 15 Tage Chefcoach sein durfte.

Gegen den 1. FC Heidenheim geht es um viel: "Wir wollen unbedingt die drei Punkte in München halten. Biero wird mir attestieren, er wird neben mir auf der Bank sitzen", sagte der Interimstrainer. Doch die Löwen müssen um den Einsatz von Stefan Aigner bangen. Der Kapitän leidet an einem Magen-Darm-Infekt, konnte am Training am Donnerstag jedoch teilnehmen. Sicher ausfallen wird Goran Sukalo, der Probleme an der Patellasehne hat.

Power demonstriert Macht

Unterdessen gibt es neben dem Platz - wieder einmal - Trubel. Diesmal stehen der neue Geschäftsführer Anthony Power und Vitus Eicher im Mittelpunkt. Der Torhüter will weg aus München, Heidenheim hätte Interesse. Doch Power fordert eine Ablösesumme von 500.000 Euro. Viel zuviel, denn der Marktwert des 3. Torhüters liegt gerade mal bei 250.000 Euro. Sein Vertrag endet 2017 und kann damit ablösefrei wechseln - wenn die Forderungen von Power nicht nach unten gehen, geht der Verein am Ende leer aus.

"Mit dem Spiel gegen Heidenheim endet eine emotionale Hinrunde. Ehrlich gesagt: Natürlich haben wir uns den bisherigen Saisonverlauf anders vorgestellt. Die Höhen und Tiefen haben enorm viel Kraft gekostet. Deshalb sind wir ganz froh, dass es jetzt in die Winterpause geht." 1860-Präsident Peter Cassalette im Stadionmagazin

SpVgg Greuther Fürth mit großen Personalsorgen zu Union Berlin

Die SpVgg Greuther Fürth plagen vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres am Freitag (18.30 Uhr) bei Union Berlin erhebliche Personalprobleme. Interimscoach Janos Radoki muss neben den Langzeitverletzten und dem Gelb-gesperrten Andreas Hofmann noch auf Sebastian Freis (Achillessehne) sowie Zlatko Trpic (Bauchmuskeln) verzichten. Die Einsätze von Nicolai Rapp (Rippen) und Veton Berisha (muskuläre Probleme) sind zudem überaus fraglich. "Diese Liste ist schwer zu beeinflussen", sagte Radoki. Jetzt hätten andere Spieler "die Möglichkeit, sich zu zeigen und ihre Chance zu nutzen". Und die sollen dann mehr Leidenschaft an den Tag legen als bei der 0:2-Niederlage gegen St. Pauli am vergangenen Spieltag.

"Die Mannschaft kann es in der Kürze der Zeit nicht schaffen, die Spielweise so zu verändern, dass sie meinen Vorstellungen entspricht. Aber Leidenschaft ist eine der Tugenden, auf die man einwirken kann." Janos Radoki

Ob Radoki auch über das letzte Zweitligaspiel 2016 Trainer bei den Fürthern bleibt, ist noch unklar. Dem Nachfolger von Stefan Ruthenbeck zufolge hat es mit der Vereinsführung noch keine Gespräche gegeben. Nach der Dienstreise nach Berlin werde man sich aber zusammensetzen. "Solche Gespräche müssen ohne Emotionen geführt werden und auf einer sachlichen Ebene stattfinden", sagte Radoki.