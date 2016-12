Club-Coach Schwartz "Wir haben etwas gut zu machen!"

Der 1. FC Nürnberg beendet das Fußballjahr der 2. Bundesliga am Montagabend zu Hause gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Mit einem Sieg würde die Schwartz-Elf auf Rang neun überwintern.

Alois Schwartz kennt den Gegner der Nürnberger sehr gut. Der Club-Trainer war früher Coach der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern und auch Interimstrainer der Profis. Schwartz gibt die Zielsetzung vor: "Wir wollen die 25 Punkte voll machen." Derzeit hat der Club 22 Zähler auf dem Konto. Größtes Manko in der Hinrunde war sicherlich die Defensive - die Franken haben bereits 28 Gegentore kassiert. Nur Aue, Bielefeld und Bochum haben eine ebenso löchrige Abwehrreihe. Nürnbergs Offensive dagegen kann mit den Besten der Liga mithalten: 28 Mal durfte die Schwartz-Elf bereits jubeln. Beim Gegner Kaiserslautern stimmt es vorne überhaupt nicht. Die Pfälzer konnten in den bisherigen 16 Spielen erst ganze zehn Treffer erzielen. Auch ihre Auswärtsbilanz lässt die Nürnberger hoffen: Die Roten Teufel sammelten in dieser Saison erst sechs Auswärtspunkte.

Salli mit Mittelhandbruch

Lange sah es so aus, als könnte Schwartz für diese Mission bis auf die weiterhin fehlenden Patrick Erras und Tim Leibold auf sein ganzes Personal zurückgreifen. Doch mit Edgar Salli meldete sich am Mittwoch kurzfristig ein weiterer Spieler verletzt ab. Der 24-jährige Kameruner erlitt im Training einen Mittelhandbruch, der am Freitag operativ behandelt wurde.

Bleibt Burgstaller?

Nach dem Spiel werde man sich zusammensetzen und die Ausbeute der Hinrunde analysieren, so Schwartz weiter. Über die Zukunft von Goalgetter Guido Burgstaller, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wird immer wieder spekuliert. Der mit 13 Toren beste Schütze der 2. Bundesliga dürfte nach derzeitigem Stand erstmal in Nürnberg bleiben. Auf die Frage, ob der Österreicher sein letztes Spiel für den FCN gegen Kaiserslautern bestreiten werde, antwortet Sportvorstand Andreas Bornemann: "Davon würde ich nicht ausgehen."