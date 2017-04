0:1 gegen Braunschweig 1860 im Pech - und jetzt auf dem Relegationsplatz

Die Löwen bleiben damit im fünften Spiel in Folge ohne Sieg, obwohl sie wie schon zuletzt bei der Pleite in Kaiserslautern (0:1) spielerisch größtenteils überzeugten. Aber wieder nutzten die Münchner ihre Torchancen nicht. Braunschweig machte es in Person von Christoffer Nyman (55.) besser und ging als Sieger vom Platz. 1860 München steht nun auf dem Relegationsplatz und muss - mal wieder - ganz stark um den Klassenverbleib bangen. Die Mannschaft von Trainer Vítor Pereira ist zwar punktgleich mit Würzburg auf Platz 15, hat aber auch nur einen Punkt Vorsprung auf Bielefeld und den direkten Abstiegsplatz.

"Wir waren wieder die klar bessere Mannschaft. Wenn ich das 1:0 mache, sieht das Spiel ganz anders aus. Aber wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken." Stefan Aigner

Bissiger Start

Die Löwen begannen sehr bissig und gingen vor fast 40.000 Zuschauern in der Münchner Arena aggressiv zu Werke. Bis zur ersten gefährlichen Chance dauerte es allerdings fast eine halbe Stunde: Außenangreifer Amilton (32.) scheiterte mit seinem Schuss an Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic. Gegen Ende der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Münchner ein Übergewicht und hätten durch zwei Kopfbälle von Kai Bülow und Stefan Aigner (45.) eigentlich in Führung gehen müssen.

Treffer im Stil von Gerd Müller

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Sechzig die erste Riesenchance: Lumor setzte sich links im Strafraum durch, passte in die Mitte auf Aigner (49.), der aber erneut am Torwart scheiterte. Und so war es die Eintracht, die es auf der anderen Seite besser machte. Nyman traf in bester Gerd-Müller-Manier, drehte sich im Strafraum um die eigene Achse und hämmerte den Ball aus zehn Metern ins Tor.

Wieder drängte anschließend Sechzig aufs Tor: Nach einer Ecke wurde Pongracics Kopfball (70.) auf der Linie geklärt. Ein Freistoß von Liendl (82.) blieb ohne Power, dafür musste Münchens lautstarker Co-Trainer Luís Miguel auf die Tribüne. In der Schlussphase traf Braunschweig noch einmal die Latte durch Jan Hochscheidt (83.). Insgesamt waren aber eher die Löwen im Pech, als besseres Team verließen sie den Platz ohne Punkte.

Pereiras Ausrutscher sorgt für Ärger

Für Aufregung sortgte auch eine Auseinandersetzung zwischen Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht und seinem Löwen-Kollegen Vitor Pereira. Der Portugiese soll Lieberknecht massiv beleidigt haben. "Das ist für einen Verein wie 1860 unwürdig. Das habe ich noch nie erlebt", sagte Lieberknecht nach dem Abpfiff.

1860 München - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

München: Ortega - Pongracic, Bülow (78. Olic), Boenisch - Lacazette (71. Neuhaus), Liendl - Busch, Lumor - Amilton, Gytkjaer (70. Mölders), Aigner. - Trainer: Pereira

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Decarli, Valsvik, Reichel - Boland (61. Baffo), Kijewski (46. Kumbela) - Omladic, Hochscheidt, Hernandez - Nyman (73. Moll). - Trainer: Lieberknecht

Tor: 0:1 Nyman (55.)

Gelbe Karten: Aigner (4), Amilton (7), Pongracic (2) - Sauer (2), Decarli (5), Fejzic (3)

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Zuschauer: 39.500