TSV 1860 München Löwen holen nach Ba noch zwei Neue, Degenek geht

Der 26-jährige Senegalese war der erste Neuzugang für die Münchner in diesem Winter. Die Löwen sicherten sich auch die Option, den siebenfachen Nationalspieler nach der Ausleihe zu verpflichten. Trainer Vítor Pereira kennt den Neuzugang aus seiner Zeit bei Porto und Fehnerbace.

"Ba ist technisch stark und schnell. Zudem weiß er genau, was ich von einem Innenverteidiger erwarte." 1860-Coach Vítor Pereira

Erstligaeinsätze in Portugal und der Türkei

2008 begann der heute 26-Jährige beim FC Porto mit dem Fußballspielen. Bereits zwei Jahre später schaffte der 1,97 Meter große Innenverteidiger den Sprung in den Profi-Kader. Insgesamt kam er 21 Mal für den portugiesischen Erstligisten zum Einsatz, spielte in der Champions League und reifte in dieser Zeit zum Nationalspieler Senegals. Für die Auswahl erzielte er sieben Tore. Danach war Ba an Mannschaften in Spanien, an Fenerbahce Istanbul sowie zuletzt an Alanyaspor ausgeliehen.

Verstärkung von Portugals Zweitliga-Tabellenführer

Einen Tag vor dem Rückrundenstart vermeldeten die Münchner zwei weitere Verpflichtungen. Beide Akteure kommen vom portugiesischen Zweitliga-Tabellenführer SC Portimonense. Amilton unterschrieb einen Vertrag bis 2020, Linksverteidiger Agbenyenu spielt bis Sommer auf Leihbasis mit einer Kaufoption. Der Offensivspieler Amilton hatte seinen letzten Verein mit sechs Toren und sieben Vorlagen an die Tabellenspitze geschossen. Zu ihm gesellt sich auch sein Mannschaftskollege, der Linksverteidiger Agbenyenu.

Degenek nach Japan

Derweil gehört Verteidiger Milos Degenek nicht mehr zum Kader. Der 22-Jährige wechselt zum japanischen Erstligisten Yokohama Marinos, wo er einen Zweijahresvertrag erhält. Am Freitag starten die Löwen mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Rückrunde.