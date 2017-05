Zweitliga-Relegation Jahn - 1860 Jahn hofft auf Wunder, Löwen droht Fiasko

Zwei Jahre nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation muss der TSV 1860 München wieder den Absturz in die Drittklassigkeit fürchten. In zwei nervenaufreibenden Alles-oder-Nichts-Spielen gegen den Drittligisten Jahn Regensburg will der Zweitliga-Klub TSV 1860 den Relegations-K.o. mit einem außergewöhnlichen Auftritt in der Relegation gegen Jahn Regensburg abwenden: "Wir müssen ein großes Spiel machen, um zu gewinnen", sagte Trainer Vitor Pereira.

"Wichtig ist, dass wir Charakter und Kampf in zwei Spielen zeigen. Aber es geht nicht nur über den Kampf, sondern auch über den klaren Kopf." Vitor Pereira

Vom selbsternannten Aufstiegs- zum Abstiegskandidaten

Weit weg von allen Bundesliga-Ambitionen muss der portugisische Coach nun die verkorkste Münchner Saison retten. Irgendwie ist es grotesk, dass Pereira und der vom FC Liverpool verpflichtete Manager Ian Ayre trotz aller Millionen-Investitionen von Geldgeber Hasan Ismaik das große Fiasko fürchten müssen. Zuletzt spielte der Meister von 1966 in der Saison 1992/93 drittklassig. "Angst" habe er im Training keine gespürt, sagte Pereira. "Aber in solchen Spielen ist die emotionale Seite dabei, da ist sich jeder der Verantwortung bewusst."

Regensburg mit "Gier"

Münchens Gegner Regensburg sieht sich indes in der Rolle des Underdogs: "60 ist absoluter Favorit", sagte Regensburgs Trainer Heiko Herrlich vor derm Spiel am Freitag (18.00 Uhr/ARD) und vier Tage später in der 75.000 Zuschauer fassenden Münchner Arena. "Meine Mannschaft hat die Gier und ich traue ihr zu, dass sie in den beiden Spielen ein Wunder schaffen kann", so der Coach. Herrlich will es den Würzburger Kickers und RB Leipzig nachmachen und von der Regionalliga gleich bis in die 2. Bundesliga durchmarschieren.

Ein Regensburger Plus ist die starke Offensivreihe um Erik Thommy, Marco Grüttner und den angeschlagenen Jann George. In der Saison 2012/2013 spielten die Oberpfälzer und die Oberbayern in der 2. Liga gegeneinander. Am Saisonende musste Regensburg runter, die Münchner kämpfen nicht erst seitdem vergeblich um den Bundesliga-Aufstieg. "Ein großer Name, ein großer Gegner. 60 ist eine Wucht", sagte Regensburgs Abwehrspieler Sebastian Nachreiner. Aber: "Die Tendenz spricht auf alle Fälle für uns."

Statistik spricht für den Jahn

Und auch die Statistik spricht für die Oberpfälzer: In bislang acht Relegations-K.o.-Duellen setzte sich sechsmal der Dritte der 3. Fußball-Liga gegen den Zweitliga-Drittletzten durch. Für einen der zwei anderen Erfolge sorgte der TSV 1860 München. Beim Relegations-Wahnsinn vor zwei Jahren blieben die Löwen nach einem 0:0 auswärts nur dank des Last-Minute-Tors von Kai Bülow zum 2:1 im Rückspiel gegen Holstein Kiel drin. Aber beim Aus im Pokal-Achtelfinale gegen die Sportfreunde Lotte machten die Münchner schmerzhafte Erfahrungen mit einem Drittligisten. "Ein Drittligist ist keine einfache Aufgabe", warnte Pereira.

"Ganz allgemein ist es so, dass der Drittligist psychologisch einen kleinen Vorteil hat, weil er nur gewinnen kann. Die Fallhöhe ist für den Zweitligisten größer." Heiko Herrlich