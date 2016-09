Spekulationen um Top-Personalie TSV 1860 wohl an Liverpool-Manager Ayre dran

Der 52-Jährige Ayre ist der Wunschkandidat von Investor Hasan Ismaik, berichtet der "Münchner Merkur". Der jordanische Geldgeber hatte gerade erst angekündigt, Ende 2016 oder Anfang 2017 einen Geschäftsführer "von einem der größten Klubs der Welt" zum Zweitligisten zu holen. Laut Merkur soll Ayre in Zukunft als Hauptgeschäftsführer fungieren und Sportchef Thomas Eichin sowie Marketingfachmann Raed Gerges vorgesetzt sein.

Ayre bald in München?

Ayre ist seit 2007 beim 18-maligen englischen Meister FC Liverpool aktiv, zuletzt als Vorstandschef. In der Funktion hatte er vor rund einem Jahr Trainer Jürgen Klopp an die Anfield Road geholt. Im März verkündete Liverpool, dass Ayre den Verein nach Auslaufen seines Vertrages im Mai 2017 verlassen werde. So gesehen wäre eine Verpflichtung möglich.

Stadionpläne: 1860 will nachverhandeln

Überhaupt scheint Ismaik seine großen Pläne nun in die Tat umsetzen zu wollen. Denn auch für das in Riem geplante neue Stadionprojekt will der TSV 1860 die Rahmenbedingungen mit der bayerischen Landeshauptstadt nachverhandeln. Dabei geht es um die Stadiongröße. Ismaik schwebt eine Arena für rund 50.000 Zuschauer vor, dazu will er ein Löwen-Gehege bauen lassen. Auf dem Messegelände Riem sei aber bisher nur ein halb so großes Stadion zugelassen.

"Wir wollen jetzt mit dem OB nachverhandeln, ob wir noch ein angrenzendes Grundstück dazubekommen und dann mehr Fläche für einen Neubau hätten", erklärte Präsident Peter Cassalette gegenüber dem Internetportal "dieblaue24.de".