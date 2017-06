TSV 1860 München Kapitän Bülow wechselt - Löwen bangen um Lizenz

Nach dem Absturz in die 3. Liga steht der TSV 1860 ohne Präsident, Geschäftsführer und Mannschaft da. Der Kapitän verlässt den Club Richtung Karlsruhe. Am Freitag geht es um die Lizenz für die 3. Liga.

Kai Bülow verlässt nach dem Sturz in die 3. Liga den TSV 1860 München und wechselt zum anderen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC. Der Defensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Bülow hatte die Löwen gestern in der Relegation gegen Jahn Regensburg noch als Kapitän angeführt. 2015 feierten ihn die Löwen-Fans als "Retter" vor dem Abstieg, als er gegen Holstein Kiel das Last-Minute-Tor in der Relegation zum 2:1-Erfolg erzielte.

"Ich habe sieben Jahre lang alles für 1860 München gegeben und wollte mich nach der Saison neu orientieren. Mit dem KSC habe ich einen sehr sympathischen Verein gefunden, der sich von Anfang an sehr um mich bemüht hat." Kai Bülow

Bangen um die Drittliga-Lizenz

1860 München muss nach dem Abstieg womöglich um die Teilnahme an der 3. Liga bangen. "Die Lizenz ist nicht zu erlangen, ohne dass es zu weiteren Zahlungen von Herrn Ismaik kommt", sagte Rainer Koch, 1. Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), Sky Sport News HD.

Rainer Koch

Bis kommenden Freitag, 15.30 Uhr, müssen die Löwen ihre Unterlagen beim DFB eingereicht haben, diese würden dann bis spätestens Mitte Juni geprüft werden. Dazu sind, wie bereits seit Längerem bekannt, weitere finanzielle Mittel von Investor Hasan Ismaik erforderlich. Der Jordanier sei die "Schlüsselfigur", sagte Koch. Bis Freitag sei 1860 ein Drittligaverein, was er als BFV-Präsident allerdings sagen könne, sei, "dass wir gegebenenfalls auch Platz für eine 19. Mannschaft in der Regionalliga hätten".

DFB-Ermittlungen - Herrmann fordert Stadionverbote

Auch vom DFB droht noch Ungemach. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird nach den Ausschreitungen wie erwartet Ermittlungen einleiten. Mehrere Polizisten wurden dabei leicht verletzt, sie waren von diversen Wurfgeschossen getroffen worden. 1860 muss mit einer harten Bestrafung von Seiten des DFB-Sportgerichts rechnen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Fan-Krawalle scharf verurteilt. Die Aktionen "sogenannter Löwen-Fans" seien völlig indiskutabel, sagte Herrmann. Er forderte den DFB auf, mindestens lang anhaltende Stadionverbote auszusprechen. Wer sich so verhalte, wer Spieler und Polizisten mit Gegenständen bewerfe, habe in einem Stadion nichts verloren.

Einigung am Rande des Desasters

Immerhin konnte sich der TSV 1860 München und Ex-Trainer Kosta Runjaic auf eine vorzeitige Beendigung des noch bis 2018 laufenden Arbeitsvertrages einigen. Der Kontrakt werde zum 30. Juni 2017 aufgelöst, teilte der Anwalt von Runjaic mit. Runjaic hatte im vergangenen Sommer sein Amt bei den Löwen angetreten. Im November 2016 wurde er von seinen Aufgaben bereits wieder freigestellt. Über die finanziellen Modalitäten der Vertragsauflösung gab es keine Angaben.