Mitteilung des 1860-Präsidiums "Verein kann Ismaiks Forderungen nicht erfüllen"

Die Vereinsbosse prüfen "derzeit alle denkbaren Handlungsoptionen für den Bereich des Profifußballs und befinden sich dazu in engem Austausch mit den klubinternen Gremien und Verbänden". Schon vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga habe Ismaik ein weiteres Engagement an "eine Reihe von Forderungen geknüpft, die der Verein aus rechtlichen und organisatorischen Gründen in der gewünschten Form nicht erfüllen kann", teilte 1860 mit und bestätigte damit einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Das Schreiben war von den Vizepräsidenten Heinz Schmidt und Hans Sitzberger unterzeichnet.

Ismaik fordert deutlich mehr Macht

Laut SZ habe Ismaik vor der Abstiegs-Relegation gegen Jahn Regensburg weitere Zahlungen für den Verein an teils unerfüllbare Bedingungen geknüpft. So habe der Milliardär, der ohnehin bereits die Mehrheit an den "Löwen" hält, noch deutlich mehr Macht gefordert. Mit Verweis auf eine schriftliche Korrespondenz Ismaiks mit dem Verein und dem inzwischen zurückgetretenen Geschäftsführer Ian Ayre hieß es in der "SZ", der Investor wolle unter anderem ein Weisungsrecht des Stammvereins partiell abschaffen - was den Bundesliga-Statuten klar widerspreche. Möglicherweise haben die Rücktritte von Geschäfstführer Ian Ayre und Präsident Peter Cassalette auch mit diesen Forderungen zu tun.