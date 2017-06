Übergangspräsident beim TSV 1860 Reisinger übernimmt bei den Löwen

Reisinger, der schon als Jugendspieler beim TSV 1860 München kickte, will nun gemeinsam mit dem Präsidium und dem Verwaltungsrat des e.V. den Neustart der ersten Mannschaft im Amateurbereich vorantreiben.

"Mein Ziel ist es, mit Hilfe unserer exzellenten Jugendarbeit auch den Erwachsenenbereich wiederaufzubauen. Ich hoffe, dass die überwiegende Mehrheit der Mitglieder in dieser schwierigen Zeit hinter uns steht." Robert Reisinger

Klub wehrt sich gegen Ismaiks Vorwürfe

Der TSV 1860 München hat sich nach dem Absturz in den Amateurfußball am Samstag schriftlich gegen die Vorwürfe von Investor Hasan Ismaik gewehrt: "Wir nehmen befremdet zur Kenntnis, dass unser Mitgesellschafter öffentlich den Verein zum Sündenbock erklärt." Der jordanische Geldgeber hatte die notwendige Millionenzahlung für den Erhalt der Drittliga-Lizenz mit dem Grund verweigert, dass seine Forderungen vom Stammverein nicht umgesetzt worden seien. "Es soll der Eindruck erweckt werden, die Führung des Vereins sei in den letzten Monaten untätig und nicht in der Lage gewesen, Probleme zu erkennen und anzugehen. Das Gegenteil ist richtig", hieß es nun in der Stellungnahme der Löwen-Verantwortlichen.

Regionalliga-Teilnahme wird angestrebt

Nachdem die Drittliga-Teilnahme nicht mehr möglich war, stellte der Bayerische Fußball-Verband einen Startplatz in der Regionalliga in Aussicht. BFV-Präsident Rainer Koch betonte, 1860 sei "einer der bedeutendsten Vereine" im Freistaat. Durch ihren Namen und ihre Tradition würden die Löwen die höchste Amateurliga in Bayern massiv aufwerten. Allerdings betonte Koch, dass eine Aufnahme als 19. Team nur möglich sei, wenn die Rahmenbedingungen passen. Dazu gehört, dass die dem Mehrheitseigner Hasan Ismaik unliebsame 50+1-Regel zum Schutz der Stammvereine gegenüber Investoren unbedingt eingehalten wird.

Löwen auch in Kontakt mit DFL

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) habe laut des neuen Sechzig-Präsidiums zu den von Ismaik geforderten Satzungs- und Zuständigkeits-Änderungen ebenfalls "ablehnend Stellung genommen". Insofern "kann von uns nicht erwartet werden, dass wir diese gesetzlichen Regelungen ignorieren", betonen die Klub-Verantwortlichen.