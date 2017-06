TSV 1860 München Insolvenz ist kein Thema

"Wir haben noch keinen Antrag für die Spielerlaubnis in der Regionalliga Bayern eingereicht. Aber wir haben Gespräche mit dem Bayerischen Fußball Verband geführt und wir sind in der Lage, die Auflagen zu erfüllen", sagte der neue Geschäftsführer Markus Fauser. Er betonte, er sehe sich als "Sanierungs-Geschäftsführer" und sei nicht, wie von verschiedenen Seiten kolportiert, als Insolvenzfachmann in den Klub gekommen.

"Insolvenz ist nicht das Ziel"

"Die Insolvenzvermeidung steht im Vordergrund. Es ist nicht unser Ziel, auf eine Insolvenz hinzuarbeiten", sagte Fauser bei einer Pressekonferenz. Ausschließen könne er eine Insolvenz aber noch nicht. "Wir befinden uns noch in der Prüfung. Wir wollen den Weg mit den bestehenden Sponsoren fortführen, die Regionalität in den Vordergrund stellen, damit wir da ein zukunftsfähiges Konzept haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung hinbekommen".

Grünwalder Stadion ist der Wunsch

Wunsch und Ziel des Vereins sei es, im Grünwalder Stadion zu spielen. Dazu Fauser: "In den nächsten Tagen werden wir Gespräche mit der Stadt führen. In der Arena zu spielen, macht für uns in der Regionalliga keinen Sinn." Auch mit dem FC Bayern, mit dem der TSV 1860 einen gültigen Mietvertrag für die Arena hat, werde es zeitnah ein Gespräch geben.

Mannschaft soll wiederauferstehen

Daniel Bierofka beschwor einen neuen Teamgeist für die Mannschaft, die sich derzeit hauptsächlich aus Akteuren der U21 und der U19 zusammensetzt: "Die Mannschaft hat einen guten Charakter, wir wollen mit Leidenschaft und Biss spielen." Bierofka sagte, er sei "hochmotiviert". "Ich tu mir das nicht an, ich mache das gerne. Und wer mich kennt, weiß, dass ich versuchen werde, das Bestmögliche aus mir und der Mannschaft herauszuholen." Über seinen Vorgänger Vitor Pereira sagte Bierofka nur soviel:

"Ich rede nicht über Trainer-Kollegen. Was ich aber sagen kann: Die letzten vier Wochen, als ich dazu gekommen bin, habe ich eine tote Mannschaft gesehen." Daniel Bierofka

In guten Gesprächen mit Timo Gebhart

Wichtigste sportliche Ziele seien nun, Stabilität in den Verein und Ruhe in die junge Mannschaft reinzubekommen", so Fauser. Gut möglich, dass auch noch erfahrene Neue zur Mannschaft stoßen. Mit dem Bundesliga-erfahrene Timo Gebhart sei man "in guten Gesprächen". "Es ist aber noch nichts finalisiert." Auch Felix Uduokhai, der bereits mit Bundesligisten in Verbindung gebracht wurde, habe noch einen gültigen Vertrag. "Mal sehen, was da herauskommt."