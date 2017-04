TSV 1860 München Geschäftsführer Ayre fürchtet "Desaster"

Die Lage bei den Löwen spitzt sich immer mehr zu, das Abstiegsgespenst geistert durch die 1860-München-Zentrale an der Grünwalder Straße. Geschäftsführer Ian Ayre spricht sorgenvoll von einem möglichen Absturz aus der zweiten Liga.

"Es nicht zu schaffen drinzubleiben, wäre ein Desaster epischen Ausmaßes", betonte Ayre im Gespräch mit dem Münchner Merkur und der tz. Der Brite ist seit Anfang dieses Monats im Amt, durfte noch keinen Sieg bejubeln und musste bislang zwei Unentschieden und zwei Niederlagen erleben.

Schwieriges Restprogramm

Spätestens seit der 0:1-Niederlage am Freitag in Kaiserslautern müssen sich die Sechziger intensiv mit dem Thema Abstieg auseinandersetzen: Mit 33 Punkten stehen sie nach 30 Spieltagen auf dem 15. Tabellenplatz - punktgleich mit den beiden Aufsteigern Würzburg und Erzgebirge Aue. Zum ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem aktuell Bielefeld steht, haben die Münchner nur zwei Punkte Vorsprung. Es befindet sich zwar die halbe Liga im Kampf um den Klassenerhalt, aber das Restprogramm der Löwen ist happig: Nächste Woche empfangen sie Aufstiegsaspirant Braunschweig, dann müssen sie zum Tabellenfünften Dresden. Im letzten Heimspiel empfangen sie Bochum und das Saisonfinale steigt in Heidenheim.

"Rechnen bringt nichts. Was die anderen machen, können wir nicht beeinflussen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo vier Spiele über das Schicksal des Klubs entscheiden. Die sind mit einem Pokalfinale vergleichbar - wir müssen sie in erster Linie über den Kopf und das Herz gewinnen." 1860-Geschäftsführer Ian Ayre

Vertrag mit Ayre gilt auch für 3. Liga

Der bittere Gang in die Drittklassigkeit droht, obwohl die Mannschaft von Vitor Pereira teilweise ganz guten Fußball spielt. Laut Ayre, der vom FC Liverpool nach München wechselte, wird schon das Worst-Case-Szenario geplant: "Wir müssen auch für den Fall des Abstiegs gewappnet sein." Ob der umstrittene Investor Hasan Ismaik den Klub auch in der 3. Liga unterstützen werde, wollte Ayre nicht konkret beantworten. "Es ist meine Aufgabe, einen Finanzplan für den Fall X zu erstellen, aber es gab noch keine konkreten Gespräche", verkündete der Engländer. Er selbst habe einen Vertrag für die 3. Liga.

Zittern bis zum Schluss

Die TSV-Fans müssen jetzt das dritte Jahr in Folge bis zum Saisonfinale zittern. Vielleicht ist das der entscheidende Vorteil für die Blauen? Sie haben Erfahrung im Abstiegskampf. Ayre appelliert an das Team: "Es wird Zeit, dass der Löwe erwacht."