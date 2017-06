TSV 1860 München Amateurliga - Ismaik verweigert Millionenzahlung

Wo geht's hin für den Münchner Traditionsklub. Die Zukunft der Löwen sieht ohne den Geldfluss von Hasan Ismaik zunächst einmal düster aus. Der Verein erfüllt damit nicht die Lizenzauflagen des DFB für die 3. Liga. Die Profifußballabteilung muss wohl schließen. Für die Saison 2017/18 heißt es jetzt einen Startplatz für die viertklassige Regionalliga Bayern zu bekommen. Vielleicht ist der Neustart dort auch eine große Chance für einen radikalen Schnitt - und einem wirklichen Neuanfang mit Fachleuten, die etwas vom Fußball verstehen. Der Investor will allerdings nicht ganz aussteigen: "Herr Ismaik wird dem Club auch in der 4. oder 5. Liga unterstützen und notwendige Veränderungen vorantreiben", heißt es in einer Mitteilung.

Ismaik will kein Geld mehr in den Sand setzen

Im Frühjahr 2011 stand der TSV vor dem Lizenzentzug und dem Absturz ins Amateurlager. Als Retter stieg der Jordanier bei den Löwen ein. Sein Ziel: "Wir wollen die Sechziger stark machen, wir wollen keine finanziellen Löcher mehr, wir wollen innerhalb von drei Jahren in die erste Liga." Weder Alexander Schmidt, Friedhelm Funkel, Ricardo Moniz, Markus von Ahlen, Torsten Fröhling oder Vitor Pereira konnten die Mannschaft in dieser Zeit nach oben führen.

Verein hat Bedingungen nicht erfüllt

Der Frust sitzt wohl zu tief, nachdem der Erfolg trotz Millioneninvestitionen ausgeblieben ist: "Alles, was ich in den vergangenen Jahren unternommen habe, um den Verein voranzutreiben, ist auf allen Ebenen gescheitert", hatte Ismaik schon nach dem Abstieg festgestellt. Jetzt ist es wieder soweit, doch dieses Mal will Ismaik die Sechziger nicht retten. "Das Engagement von Hasan Ismaiks für den TSV 1860 war über die letzten Jahre hinweg unerschütterlich. Leider ist es Herr Ismaik derzeit jedoch nicht möglich, den erheblichen Betrag, der für die 3. Liga benötigt wird, bereitzustellen, da die e.V. sich weigert, notwendige Änderungen vorzunehmen, um die vielen Themen, mit denen der Verein konfrontiert ist, zu lösen."

Nachdem Peter Cassalette als Präsident und Ian Ayre als Geschäftsführer nicht mehr dabei sind, stand der 39-Jährige nach dem ersten Abstieg der Löwen in die 3. Liga seit 1992 auch ziemlich alleine da. Ismaik hatte sein weiteres Engagement an Bedingungen geknüpft, die der Verein "aus rechtlichen und organisatorischen Gründen in der gewünschten Form nicht erfüllen kann“, wie 1860 am Donnerstag deutlich kundtat.

Wie kann es in der Regionalliga weitergehen

Hasan Ismaik hat seit seinem Einstieg 2011 ca. 60 Millionen Euro in 1860 gesteckt. Er hält 49% der stimmberechtigten Anteile, zudem noch weitere nichtstimmberechtigte.



Wo würde man spielen?

Jetzt wird geprüft, ob die Löwen zukünftig in der Regionalliga Bayern (4. Liga) oder in der Bayernliga (5. Liga) antreten. Auch hier gibt es eine Art Lizenzierungsverfahren. Für den Fall, dass es die Regionalliga wird, kann sich BFV-Präsident Rainer Koch vorstellen, für die Löwen einen 19. Startplatz einzurichten.



Was braucht man?



Neuer Präsident

ggf. neuer Geschäftsführer

Neuer Trainer, hier könnte evtl. Daniel Bierofka in Frage kommen

Eine neue Mannschaft. Alle Spieler wären ablösefrei.

Vermutlich wird man versuchen viele aus der bisherigen U21 zu halten, verstärkt durch einige Spieler, die die Liga kennen. Neue Spielstätte. Hier dürfte das Grünwalder Stadion Option Nummer 1 sein.



Was passiert mit dem Nachwuchs:

Die bisherige U21 müsste entweder komplett aufgelöst werden, oder würde unterklassig antreten. Von der U19 bis zu den kleineren Mannschaften würde wohl da gespielt, wo man sich nach der Saison 2016/17 qualifiziert hat.