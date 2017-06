Neuer 1860-Geschäftsführer Markus Fauser "Es sieht gut aus, dass wir in der Regionalliga starten"

Der TSV 1860 München ist auf seiner Suche nach einem Geschäftsführer fündig geworden. Markus Fauser will die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Löwen in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen können.