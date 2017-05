TSV 1860 München Zukunft ohne Cassalette und Ayre - Pereira bald weg?

Der TSV 1860 München steht nach dem Abstieg in die 3. Liga vor schwierigen Zeiten. Schon kurz nach dem Spiel wurden erste personelle Konsequenzen bekannt. Es geht um Präsident und Geschäftsführer. Einen konkreten Plan für die Zukunft gibt es noch nicht.

Personell muss es einen Neubeginn in Führung und Mannschaft geben. Nach dem Spiel legte Löwen-Präsident Peter Cassalette sein Amt nieder. Er wolle einem Neuanfang nicht im Weg stehen. Schon vor der Partie hatte Geschäftsführer Ian Ayre seinen Posten zur Verfügung gestellt. Beim Spiel war er schon nicht mehr im Stadion. Investor Hasan Ismaik hatte den 54-Jährigen erst im April vom FC Liverpool geholt.

Noch kein konkreter Plan für die Zukunft

"Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten: Unsere erste Aufgabe ist es jetzt, einen konkreten Plan für die Zukunft zu machen", teilte der Verein auf seiner Homepage mit. "Mit dem Fall Dritte Liga haben wir uns bereits befasst." Dafür will man sich "die notwendige Zeit nehmen, um diese Pläne in Ruhe durchzugehen und alle Optionen sorgfältig zu prüfen". Erst wenn man den Fans eine klarre Botschaft mit auf den Weg geben könne, wolle man Stellung beziehen, wie es weitergehen soll.

Pereira erklärt Löwen-Projekt für gescheitert

Ob zumindest Trainer Vitor Pereira weitermachen darf oder will, blieb noch offen. Der Portugiese übernahm auf der Pressekonferenz nach dem Spiel immerhin die Verantwortung: "Die liegt bei mir. Ich habe dieses Risikoprojekt angenommen. Leider hat es nicht gereicht. Es ist ein trauriger Moment. Es ist alles schwer zu verkraften. Es ist ein großes Loch in mir." Sein Projekt mit den Löwen erklärte er für "gescheitert". Fragen beantwortete er nicht. Pereira dankte allen im Verein, die ihn in seiner Zeit unterstützt hätten. Das klang schon ein wenig nach Abschied.

Appell an die Fans: "Wir brauchen Euch!"

