TSV 1860 München Machtkampf geht weiter - Ismaik will klagen

Die Strafversetzung in den Amateurfußball sorgte auch für Erleichterung in der Führungsebene der TSV 1860 München. "Jetzt fühle ich mich nicht mehr abhängig", sagte Vizepräsident Hans Sitzberger, nachdem Investor Hasan Ismaik kein Geld für die 3. Liga -Lizenz locker machte. Doch noch ist der Machtkampf nicht zu Ende, denn der Jordanier will gegen die 50+1 Regel klagen.

Ismaik hatte sich am Freitag geweigert, die nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga benötigten rund 11 Milionen Euro für eine 3. Liga-Lizenz bereitzustellen. Nach dem Super-Gau wittern die Vereinsbosse die Chance auf einen Neuanfang ohne den Milliardär. "Wir haben Entscheidungen mitgetragen fast bis zur Selbstverleugnung, dass würden wir künftig nicht mehr machen", sagte Vizepräsident Heinz Schmidt.

Sein Präsidiums-Kollege Sitzberger wurde noch deutlicher: Wünsche wie zu Zweitliga-Zeiten, als der e.V. Ismaik noch sehr weit entgegengekommen war, "die werden nicht mehr erfüllt", kündigte er an und erklärte warum: In der Regionalliga sei 1860 nämlich finanziell nicht mehr abhängig vom Investor. "Jetzt können wir theoretisch diese Mannschaft selber bezahlen. Das Budget könnten wir selber stemmen. Wenn er wieder eine Forderung hätte, dann könnte man sagen: Ist in Ordnung, wird nicht erfüllt!"

Sitzberger und Schmidt wehren sich

Dass sich die Vereinsbosse gegen die Forderungen des Investors jetzt wehren findet auch Unterstützung bei BFV-Chef und DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Ismaik wollte erzwingen, dass der Verein an Einfluss auf den Geschäftsführer verliert und die komplette Jugendabteilung de facto unter seine Regie gestellt wird. "Es geht in keiner Weise, dass der e.V. auf Rechte verzichtet", machte Koch deutlich. "Das würde von Seiten des BFV auf keinen Fall toleriert werden. Wer solche Forderungen stellt, hat keinen Platz in der Regionalliga Bayern.

Jordanier will gegen 50+1 klagen

Allerdings ist ein kompletter Ausstieg von Ismaik derweil nicht in Sicht. Denn an ein Ende seines Engagements an der Grünwalder Straße denke er nicht - und auch nicht daran, seine Forderung aufzugeben, den Club umzustrukturieren. Um seine Einfluss noch auszuweiten will er jetzt sogar vor Gericht ziehen: "Ich wollte das nie machen, aber jetzt werde ich gegen 50+1 klagen," kündigte er in der "Süddeutschen Zeitung"an.

Koch hatte allerdings schon deutlich klar gestellt: "Der Klub darf auf jeden Fall in der Regionalliga teilnehmen, wenn er rechtlich unabhängig bleibt. Hier gilt ganz klar die 50+1-Regel". die Vereinsbosse müssen jetzt allerdings Handeln und die Weichen für die Regionalliga stellen: "Wichtig ist, dass es jetzt erst einmal schnell einen Geschäftsführer gibt", so Koch.