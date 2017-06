TSV 1860 München Hasan Ismaik sucht Schuld bei anderen

1860-Investor Hasan Ismaik hat sich 22 Stunden nach dem besiegelten Abstieg der Löwen in die 3. Liga auf Facebook zu Wort gemeldet. In seinem Post wirbt er um Unterstützung für die "Umsetzung der nötigen Änderungen".

Welche Änderungen der Jordanier genau gemeint, bleibt in seinem Facebook-Post kryptisch. Laut "Süddeutscher Zeitung" soll er über seinen Anwalt unter der Woche "unerfüllbare Forderungen" gestellt haben. Möglicherweise haben die Rücktritte von Geschäfstführer Ian Ayre und Präsident Peter Cassalette auch mit diesen Forderungen zu tun.

Ismaik: "Bin auf taube Ohren gestoßen"

"Alles, was gestern passiert ist - einschließlich der Rücktritte von Ian Ayre und Peter Cassalette, zeigt, dass in unserem Verein vieles im Argen liegt", so Ismaik auf Facebook. "Das hat nichts mit meiner Person zu tun, sondern dieser Verein ist momentan geprägt von skrupellosen Machtkämpfen und internen Querelen, die es nun zu beseitigen gilt. Nur dann hat der TSV 1860 wieder eine Zukunft."

Ismaik beklagt, dass seine Vorstöße, zum Wohle des Klubs professioneller und transparenter zu arbeiten, auf taube Ohren gestoßen seien. "Die unkontrollierten Handlungen dieser Funktionäre haben dem Verein massiv geschadet." Schließlich wendet er sich an die Löwen-Anhänger: "Ich appelliere an alle Löwen-Fans, die ernsthaft und verantwortungsvoll am Wiederaufbau des TSV 1860 interessiert sind, sich mir bei der Umsetzung der nötigen Änderungen anzuschließen und unseren geliebten Verein in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen."

Koch: Bis Freitag muss Geld fließen

Laut DFB-Vizepräsident Rainer Koch ist der frühere deutsche Fußball-Meister schnell auf frisches Geld angewiesen, wenn er die Lizenz für die 3. Liga bekommen will: "Die Lizenz ist nicht zu erlangen, ohne dass es zu weiteren Zahlungen von Herrn Ismaik kommt", so Koch, der auch Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) ist. Bis kommenden Freitag, 15.30 Uhr, müssen die Löwen ihre Unterlagen beim DFB eingereicht haben, diese würden dann bis spätestens Mitte Juni geprüft werden.

Bis Freitag, so Koch, sei 1860 ein Drittligaverein. Was er als BFV-Präsident allerdings sagen könne, sei, "dass wir gegebenenfalls auch Platz für eine 19. Mannschaft in der Regionalliga hätten".