Teamcheck TSV 1860 München Mal wieder alles auf Anfang

Die Löwen toppen ihr Chaos jedes Jahr aufs Neue. Jetzt soll ein Star-Trainer endlich für Erfolg und Ruhe sorgen. Investor Hasan Ismaik ist so einflussreich wie nie und will investieren: in neue Spieler, ein Stadion, einen Löwenpark.

Wer denkt, schlimmer geht es nicht mehr, den belehren die Münchner alljährlich eines besseren. Auf Chaos folgt bei den Löwen stets neues Chaos, der Verein und seine Fans sehnen sich nach Ruhe und Erfolg. Jetzt soll der neue Trainer Vítor Pereira den großen Umbruch hinbekommen und die Sechziger auf die Erfolgsspur zurückführen, die sie mit dem Bundesliga-Abstieg 2004 mehr und mehr verlassen haben. Allein 2016 verheizte der Klub vier unterschiedliche Trainer. Investor Hasan Ismaik ist so einflussreich wie nie und mischt sich aktiv ins Geschäft ein. Seine "Challenge" ist der Aufstieg und die Zeit der "Wohlfühloase" vorbei, so kündigte er es zuletzt an.

So lief die Hinrunde

Mal wieder nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Der Start war passabel mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen (darunter ein 2:1-Sieg in Nürnberg). Dann ging es allerdings steil bergab. Sieben Spiele in Folge konnten die Löwen nicht gewinnen, verloren unter anderem bei Aufsteiger Würzburg (0:2). Außer eines Kantersiegs gegen Aue (6:2) gab es kaum mehr Erfolgserlebnisse.

Das Team spielt also schon im dritten Jahr nacheinander gegen den Abstieg, obwohl die Ziele ganz anders ausgerichtet sind. Zur Winterpause stehen die Münchner auf Platz 14, mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wenigstens im Pokal ist man noch dabei, im Achtelfinale warten die Sportfreunde Lotte.

Wer kommt, wer geht?

Bislang ist der TSV 1860 München noch ohne Neuzugang in der Winter-Transferphase. Mit Torhüter Vitus Eicher (26), der an den 1.FC Heidenheim abgegeben wird, steht lediglich ein Abgang fest. Weitere könnten folgen. Ismaik kündigte bei "Facebook" Großes an: "Ich kann Euch versprechen, dass der TSV 1860 in den nächsten Tagen den ein oder anderen Neuzugang präsentieren wird. Die Spieler, die zu uns kommen, sind alles Spieler, die sich Vitor Pereira ausgesucht hat."

Im Gespräch sind der 22-jährige Brasilianer Luiz Gustavo, der für ein halbes Jahr von Palmeiras ausgeliehen werden soll, und der Norweger Vegard Forren (28), der seit Anfang des Monats vereinslos ist.

Start-Trainer Vitor Pereira und andere Personalien

Der Portugise Vítor Pereira, der bereits Spitzenteams wie den FC Porto oder Olympiakos Piräus trainiert hat, trat sein Amt zum 1.1.2017 an. Er ist der Wunschkandidat von Investor Ismaik, "genau die Persönlichkeit, die ein lebendiger und großer Verein wie 1860 benötigt", so der Mäzen. Und ihm will er auch in Zukunft alle Wünsche erfüllen, so dass das Ziel Bundesliga wieder näher rückt.

Dazu kommen weitere neue Gesichter, Ismaik baut die Leute nun einfach dort ein, wo er sie haben will. Auf einer kuriosen Pressekonferenz verhandelten die Löwen ihre Personalien zuvor quasi öffentlich: Der neue Geschäftsführer Anthony Power hat zwar keine Erfahrung im Sportbereich, dafür aber in internationalen Unternehmen. Er soll den Verein "finanziell restrukturieren". Sportdirektor Thomas Eichin wurde zunächst degradiert und dann ganz entlassen. Präsident Peter Cassalette ist machtlos.

Ach ja, und dann spricht Ismaik ja auch immer wieder von einem neuen Stadion samt Löwenpark in München-Riem. Wie seriös diese Pläne sind, ist schwer zu sagen. Die Allianz-Arena jedenfalls ist vielen Fans ein Dorn im Auge.

Ausblick auf die Rückrunde

Die Sechziger eröffnen die Rückrunde gegen den fränkischen Rivalen Greuther Fürth - die erste Bestandsaufnahme für den neuen Coach Pereira. Spiele in Bielefeld und gegen Karlsruhe sind machbare Aufgaben. Die Löwen könnten ihre Vorsätze also gleich nach der Winterpause einlösen. Wenn Neuzugänge kommen, braucht die Mannschaft aber sicher noch ein wenig Zeit. Und Prognosen in Bezug auf den unberechenbaren Klub aus Grünwald sind sowieso fast unmöglich. Aufstieg? Abstieg? Anspruch und Wirklichkeit klaffen seit langer Zeit weit auseinander - ob sich das nun ändert? Zumindest fraglich.