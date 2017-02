TSV 1860 München Auswärtspleite beim Tabellenvorletzten

Es war ein furioser Auftakt auf der Bielfelder Alm mit zwei Treffern in der Anfangsviertelstunde. Die Arminia, die deutlich besser in die Partie gekommen war, profitierte nach elf Spielminuten von einem dicken Patzer in der Löwen-Defensive. Felix Uduokhai legte einen Bielefelder Freistoß von der Mittellinie unfreiwillig in den Rückraum. Arminias Fabian Klos bedankte sich artig und traf mit einem satten Linksschuss zur 1:0-Führung.

Schockstarre beim TSV 1860 München? Fehlanzeige! Denn nur zwei Minuten später schon der Ausgleich. Über Amilton und Lacazette kam der Ball zum dänischen Neuzugang Christian Gytkjaer in der linken Strafraumhälfte. Der Däne demonstrierte gleich in seiner ersten Partie seine Vollstreckerqualitäten und schlenzte wunderbar zum 1:1 ein.

Doppelpack von Klos

Doch leider bemerkten die Hausherren, dass die Löwen trotz des schnellen Ausgleichs alles andere als eingespielt waren. Nach einer kurzen Löwen-Druckphase zappelte der Ball erneut im 1860-Tor. Nach 38 Minuten bekamen die Münchner den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum weg, irgendwie gelangte dieser erneut zu Klos, der nur noch einschieben musste. Wieder mussten die Löwen einem Rückstand hinterherlaufen.

Und diesmal wurde es nichts mit dem schnellen Ausgleich. Obwohl die Arminia in den zweiten 45 Minuten fast nur bemüht war, die knappe Führung über die Zeit zu bringen, fiel den Münchnern einfach zu wenig ein, um die Defensive der Bielefelder zu knacken. Es fehlten die guten Ideen, der TSV 1860 München läuft weiter seinen Ansprüchen nur hinterher.

Arminia Bielefeld - 1860 München 2:1 (2:1)

Bielefeld: Hesl - Görlitz, Cacutalua, Börner, Schuppan - Schütz, Yabo (88. Behrendt) - Voglsammer, Brandy (62. Junglas), Nöthe (83. Hartherz) - Klos. - Trainer: Kramny



München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Lacazette (77. Ribamar), Adlung (57. Liendl) - Maximilian Wittek, Lumor - Amilton, Gytkjaer, Olic (65. Claasen). - Trainer: Pereira



Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Tore: 1:0 Klos (12.), 1:1 Gytkjaer (13.), 2:1 Klos (38.)

Zuschauer: 16.247

Beste Spieler: Brandy, Klos - Lacazette, Amilton

Gelbe Karten: Voglsammer (4), Schuppan (4), Börner (5) - Olic (2), Ba, Amilton