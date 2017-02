Löwen schlagen KSC mit 2:1 Siegreich dank Joker Olic und Last-Minute-Tor

Das war ganz schön knapp für die Löwen. Ivica Olic erzielte den Ausgleichstreffer direkt nach seiner Einwechslung. Und Kai Bülow traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg.

Mit vier neuen Spielern in der Startelf wollten die Sechziger den Hebel umlegen. Jan Mauersberger, Filip Stojkovic, Michael Liendl und Stefan Aigner machten Platz für Felix Uduokhai, Maximilian Wittek, Romuald Lacazette und Levent Aycicek. Der hatte nach neun Minuten die erste richtig dicke Chance für die Löwen. Nach einer klasse Flanke von der linken Seite von Amilton bekam der Neuzugang aus Bremen den Ball direkt vor die Beine, vertändelte ihn aber. Die Münchner versuchten, das Spiel an sich zu reißen. Aber erst in der zweiten Hälfte sollten die Tore fallen.

"Heute ging es um sechs Punkte. Wir sind sehr glücklich." Ivica Olic

Kein Elfmeterpfiff für die Löwen

Lange sprangen dabei wenig wirklich zwingenden Möglichkeiten heraus, weil der KSC sicher stand. Nach einer kurzen Verschnaufpause tankte sich Amilton in der 27. Minute auf der linken Seite schön durch, wurde aber auch von der gegnerischen Abwehr geblockt. Nach 32 Minuten hätte Schiedsrichter Martin Thomsen bei einem vermeintlichen Handspiel von Enrico Valentini durchaus einen Elfmeter geben können. Der Pfiff zu Gunsten der Löwen blieb aber aus.

"Wir haben uns diese drei Punkte richtig hart erarbeitet." 1860-Trainer Vítor Pereira

Gegentor und zwei Paukenshläge der Löwen

Die zweite Hälfte begann mit einem Ausrufezeichen der Breisgauer. Nachdem nach einem Eckball herrschte in Löwen-Strafraum arges Gewusel. Jordi Figueras konnte nach einem bereits abgewehrten Schuss aufs Tor zur überraschenden 1:0-Führung für die Gäste nachlegen. Die Sechziger versuchten zu Kontern. Pereira versuchte die Offensivbemühungen seines Teams durch die Einwechslung von Ivica Olic und Michael Liendl zu stärken.

"Jeder weiß, wie schnell es geht, jeder wird bei uns gebraucht." Siegtorschütze Kai Bülow

Und er bewies damit das richtige Näschen. Direkt nachdem er das Spielfeld betreten hatte, nickte der Oldie zum Ausgleichstreffer ein. Die Münchner spielten jetzt klar auf Sieg. Doch Karlsruhe verdaute den Ausgleich auch bald und traute sich wieder mehr zu. Die letzte Viertelstunde war von einen absolut offenen Spiel geprägt. In der Nachspielzeit wurde es aber noch hektisch: Moritz Stoppelkampf wurde bei einem Zweikampf verletzt, kurz darauf sah Prömel die gelbrote Karte. Und Kai Bülow nutze die Überzahl und erlöste mit seinem Siegtreffer die Löwen in der fünften Minute der Nachspielzeit.

1860 München - Karlsruher SC 2:1 (0:0)

München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Lacazette (57. Liendl), Bülow - Maximilian Wittek, Lumor - Amilton, Gytkjaer (56. Olic), Aycicek (60. Aigner). - Trainer: Pereira

Karlsruhe: Vollath - Mavrias, Kinsombi, Figueras, Valentini - Prömel, Meffert - Yamada, Stoppelkamp (90.+2 Gimber) - Hoffer (84. Reese), Diamantakos (77. Zawada). - Trainer: Slomka

Tore: 0:1 Figueras (48.), 1:1 Olic (57.), 2:1 Bülow (90.+5)

Gelbe Karten: Boenisch - Kinsombi (2), Yamada (5), Meffert, Stoppelkamp (6)

Gelb-Rote Karte: Prömel wegen wiederholten Foulspiels (90.+3)

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve)

Zuschauer: 18.100