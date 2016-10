TSV 1860 in der Krise Runjaic angezählt und unter Druck

In dieser Woche, so ein Insider, werde beim TSV 1860 München personell noch nichts passieren. Aber klar ist auch: Bei den Löwen ist nach der 1:3-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf schon wieder richtig Dampf unterm Kessel.

Nur ein Punkt aus den vergangenen fünf Spielen. Dazu der Fall Ivica Olic, der wegen unerlaubten Wettens für zwei Spiele gesperrt wurde und seinem Klub einen Bärendienst erwies - der TSV 1860 München ist wieder da, wo er nicht mehr hinwollte: in den Negativschlagzeilen. Dass der neue Sport-Geschäftsführer Thomas Eichin bereits wieder öffentlich Trainer Kosta Runjaic anzählte, zeigt, wie fragil das Gebilde TSV 1860 ist, das man nach vielversprechenden Verpflichtungen im Sommer doch auf dem Wege zu mehr Stabilität und Nachhaltigkeit wähnte.

Spielerischer Offenbarungseid

"Ich spreche grundsätzlich in einer Krisensituation nicht über den Trainer. Das bringt nichts", sagte der verärgerte Manager nach dem desolaten 1:3 gegen Düsseldorf - einem Spiel, in dem bei 1860 außer einem verwandelten Elfmeter nichts zusammenlief. Ein spielerischer Offenbarungseid. Angeblich soll sich Eichin bereits mit Ex-Schalke-Coach André Breitenreiter getroffen haben.

"Die erste Halbzeit war für mich schockierend. Das geht so nicht, das werde ich so nicht hinnehmen, dafür ist das zu wichtig hier." 1860-Geschäftsführer Thomas Eichin

"In der ersten Halbzeit waren wir nicht zweitligatauglich", fand auch Runjaic. Zugegeben: Der musste auf etliche Stammspieler (u.a. Stefan Aigner, Neuzugang Sebastian Boenisch und eben Ivica Olic) verzichten. So etwas wie eine "Spielidee" war aber, anders als noch zu Saisonbeginn, auch zu keiner Zeit zu erkennen. Und nicht zuletzt deshalb wird der Trainer, der gerade mal seit dreieinhalb Monaten im Amt ist, schon wieder in Frage gestellt.

Zehn 1860-Trainer seit 2013

Alexander Schmidt (18. November 2012 bis 31. August 2013)

Friedhelm Funkel (7. September 2013 bis 6. April 2014)

Markus von Ahlen (7. April 2014 bis 30. Juni 2014)

Ricardo Moniz (1. Juli 2014 bis 24. September 2014)

Markus von Ahlen (24. September 2014 bis 17. Februar 2015)

Torsten Fröhling (17. Februar 2015 bis 5. Oktober 2015)

Benno Möhlmann (6. Oktober 2015 bis 19. April 2016)

Daniel Bierofka (19. April 2016 bis 10. Mai 2016)

Denis Bushuev (10. Mai 2016 bis 16. Mai 2016)

Kosta Runjaic (seit 1. Juli 2016)

Eine erneute Trainerentlassung - ob das der richtige Weg wäre? In den vergangenen drei Jahren versuchten es nacheinander zehn Trainer, die Mannschaft irgendwie in die Spur zu bekommen. Außer Daniel Bierofka, dem die nötige Trainerlizenz fehlte, schaffte es keiner dauerhaft. Keiner bekam aber auch die Zeit, etwas zu entwickeln. Sollte auch Runjaic vorzeitig gehen müssen, gibt es ein mal wieder neues Konzept, eine neue taktische Ausrichtung, wahrscheinlich wieder neue Spieler.