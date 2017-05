Relegations-Krimi 1860 im Überlebenskampf - Jahn hofft auf Räume

Die Löwen hoffen. Die Historie spricht allerdings für Regensburg: In den vergangenen acht Jahren kam sechs Mal der Drittligist als Sieger aus dieser Entscheidung. Jahn-Trainer Heiko Herrlich ist optimistisch, denn sein Team kann entspannt ins Duell mit den Löwen antreten: "Es ist noch alles möglich", sagte er. Herrlich geht davon aus, dass sich für sein Team "Räume ergeben", weil die Hausherren "von ihrer Natur aus angreifen werden." Veränderungen in der Startformation deutete der Coach keine an.

Pereira hofft auf das Weiterleben

Trainer Vítor Pereira setzt hingegen auf das Annehmen des Abstiegskampfes und auf Spielkontrolle sowie die Unterstützung der 1860-Fans. "Ich freue mich auf das Spiel vor mehr als 60.000 Zuschauern", sagte der Portugiese. Bei all dem Druck will er dem Team aber auch die nötige Ruhe vermitteln. Etwas mulmig scheint es ihm selbst doch zu sein. "Wir müssen abwarten, was ab Mittwoch passiert. Ich hoffe, ich lebe dann noch und kann mit den Fans feiern", sagte Pereira. Notfalls nach einem Elfmeterschießen, auch das haben die Münchner trainiert. Pereira rechnet nämlich mit einer "engen Partie".

Geschwächte Löwenabwehr

Seine Abwehr muss er nochmals umbauen, Felix Uduokhai fehlte nach seiner Oberschenkelverletzung beim Abschlusstraining und Marin Pongracic kann wegen seiner Gelb-Rot-Sperre nicht dabei sein. Florian Neuhaus steht hingegen im Kader, der offensive Mittelfeldspieler sei "bereit der Mannschaft zu helfen", sagte der Löwencoach.

"Ich wäre auch lieber schon im Urlaub und könnte die nächste Saison planen. Aber die Situation ist anders." Vítor Pereira

Ismaik will bleiben und nochmals umstrukturieren

Am Tag vor dem Relegations-Rückspiel hat sich 1860 Münchens Geldgeber Hasan Ismaik zu Wort gemeldet und einen angeblich bevorstehenden Weggang dementiert. "Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass ich im Abstiegsfall den TSV 1860 möglicherweise verlassen werde", teilte der Jordanier am bei Facebook mit. Zugleich kündigte er aber "grundlegende Änderungen auf allen Ebenen" an, ohne ins Detail zu gehen. Der Geschäftsmann aus Abu Dhabi ergänzte: "Alles, was ich in den vergangenen Jahren unternommen habe, um den Verein voranzutreiben, ist auf allen Ebenen gescheitert. Das bestätigt mich, dass diese Änderungen die einzige Lösung sind."

So gelingt der Klassenerhalt/der Aufstieg

1860 München gewinnt die Relegation und bleibt in der Liga bei:



einem Heimsieg

einem 0:0 (durch die Auswärtstorregel)

einem 1:1 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung sowie dann einem Erfolg im Elfmeterschießen



Jahn Regensburg gewinnt die Relegation und steigt auf bei: