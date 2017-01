TSV 1860 München Löwen leihen Champions-League-Spieler aus

Der Senegalese ist der erste Neuzugang für die Münchner in diesem Winter. Die Löwen sicherten sich auch die Option, den siebenfachen Nationalspieler nach der Ausleihe zu verpflichten. Trainer Vítor Pereira kennt den Neuzugang aus seiner Zeit bei Porto und Fehnerbace.

"Ba ist technisch stark und schnell. Zudem weiß er genau, was ich von einem Innenverteidiger erwarte." 1860-Coach Vítor Pereira

Erstligaeinsätze in Portugal und der Türkei

2008 begann der heute 26-Jährige beim FC Porto mit dem Fußballspielen. Bereits zwei Jahre später schaffte der 1,97 Meter große Innenverteidiger den Sprung in den Profi-Kader. Insgesamt kam er 21 Mal für den portugiesischen Erstligisten zum Einsatz, spielte in der Champions League und reifte in dieser Zeit zum Nationalspieler Senegals. Für die Auswahl erzielte er sieben Tore. Danach war Ba an Mannschaften in Spanien, an Fenerbahce Istanbul sowie zuletzt an Alanyaspor ausgeliehen.

Weitere Verstärkungen versprochen

Mit der großzügigen Unterstützung von Investor Hasan Ismaiks könne man die Mannschaft demnächst auch noch mit anderen Spielern qualitativ für die Rückrunde verstärken, sagte versprach Geschäftsführer Anthony Power. Namen nannte er jedoch nicht. Am Freitag starten die Löwen mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Rückrunde.