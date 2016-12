Neues vom Investor Ismaik poltert gegen Hoeneß

Nachdem er in den vergangenen Wochen den eigenen Verein aufgemischt hat, wendet sich Löwen-Investor Hasan Ismaik jetzt dem Stadtrivalen zu. Der Jordanier will den Stadionverkauf aufrollen und attackiert Uli Hoeneß.

Der langjährige Verwaltungsrat Christian Waggershausen, der nach der peinlichen Ismaik-Pressekonferenz sein Amt niedergelegt hatte, könnte den Anstoß für die Attackte gegeben habe. Waggershausen hatte am vergangenen Wochenende in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, der TSV 1860 habe die Anteile an der Arena damals weit unter Wert an die Bayern verkauft.

Genau in diese Kerbe schlägt jetzt Ismaik und versucht die Löwen-Fans zu aktivieren. Er bezweifelt, dass damals alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Sollten die Fans es wünschen, werde er die "besten Anwälte einschalten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen". Allerdings hatten die Löwen bereits 2010 in der Sache gegen den FC Bayern geklagt, ihre Klage aber zurückgezogen.

Unterhaltsamer Disput zwischen Imaik und Hoeneß

Spannend könnte das Duell mit Bayern Münchens "Abteilung Attacke", Uli Hoeneß, werden, dem sich Ismaik ausführlich widmet: "Wer glaubt Hoeneß eigentlich zu sein? Er soll nicht ablenken: Ein Aufsteiger aus Leipzig steht vor seinem tollen Verein." Hoeneß hatte bei einer Fanclub-Weihnachtsfeier über 1860 gelästert, "mit einem schwindsüchtigen Partner ist es immer schwierig." Ismaiks Antwort dauerte ein wenig, könnte aber der Anfang eines unterhaltsamen Disputs werden.

Allerdings wird Hasan Ismaiks Facebookseite von seinem Pressebüro verwaltet, nur mit dem Kürzel HAI gekennzeichnete Posts stammen vom Investor selbst. Also alles nur eine gezielt gesteuerte Provokation?