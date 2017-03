TSV 1860 München Ayre kommt im April - Liendl "wackelt"

Der neue Geschäftsführer des TSV 1860 München, Ian Ayre, nimmt in Kürze seine Arbeit bei den Löwen auf. Präsident Peter Cassalette kündigte zudem einen personellen Umbruch im Team an. Auch namhafte Akteure wie Michael Liendl seien davon nicht ausgenommen.

"Er wird voraussichtlich am 3. April seinen ersten Arbeitstag haben", sagte Präsident Peter Cassalette in einem Zeitungsinterview. Der Wunschkandidat für den Geschäftsführerposten beim derzeitigen Tabellen-13. soll zügig den ersehnten Aufschwung bei den Löwen anschieben. Dass er es kann, hat er beim FC Liverpool bewiesen, wo er seit 2007 die Geschicke des Premier-League-Klubs leitete und seit 2013 auch den Posten des Vorstandsvorsitzenden innehatte. Der 53-Jährige soll nach seinem Amtsantritt auch Gespräche für den weiteren Umbau der Sechziger führen. "Die Mannschaft wird sicher ein anderes Gesicht haben, der eine oder andere Neue dazukommen", sagte der Präsident der Münchner Abendzeitung.

Liendl auf der Abschussliste

Topscorer, aber auf der Kippe: Michael Liendl

"Es wird Abgänge geben, keine Frage. Hasan Ismaik und der Trainer haben klar formuliert, dass sie nach oben wollen", so Cassalette weiter. Bei Michael Liendl etwa, mit acht Toren und zwei Vorlagen der beste Scorer der Münchner in dieser Saison, stehen die Zeichen auf Trennung. "Bei Liendl ist immer die Rede davon, dass er Topscorer ist. Topscorer, schön und gut, aber wenn der Trainer sagt, dass er nicht so gut in sein System passt, ist das so", sagte Cassalette.

Klare Zielvorgabe: Bundesliga

Es gibt also viel zu tun für Ian Ayre, der sich mit dem FC Liverpool auf eine frühzeitige Vertragsauflösung geeinigt hatte. Mittelfristig lautet die Zielvorgabe: Aufstieg in die Bundesliga. Das hatte Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik bei der Verkündung der Personalie Anfang Februar formuliert. "Für unser langfristiges Ziel brauchen wir handelnde Personen, die von der Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten zu uns passen. Mit Ian Ayre verpflichten wir unseren Wunschkandidaten."