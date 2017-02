Wunschkandidat von der Anfield Road Liverpools Ayre wird Löwen-Geschäftsführer

Ian Ayre hat sich mit dem FC Liverpool auf eine frühzeitige Vertragsauflösung geeinigt und wird die Geschäftsführerposition beim TSV 1860 München übernehmen. Klare Zielvorgabe ist der Aufstieg in die Bundesliga.

Der FC Liverpool bestätigte jetzt, dass der zum Ende der Saison auslaufende Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Ian Ayre in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst wurde. Damit ist der Weg frei für die Übernahme der Geschäftsführung bei den Löwen. Die Verpflichtung hatte sich schon seit Monaten angekündigt.

Klare Zielvorgabe: Bundesliga

Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik kommentiert die Personalie Ayre wie folgt: "Wir haben ein klares langfristiges Ziel vor Augen: die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Dafür brauchen wir handelnde Personen, die von der Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten zu uns passen. Mit Ian Ayre verpflichten wir unseren Wunschkandidaten." Der bestätigte die Ziele zugleich: "Der Verein gehört für mich zweifelsohne zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga." Präsident Peter Cassalette unterstrich die Bedeutung der Neuverpflichtung und bezeichnete sie als "weiterer Meilenstein in eine positive Zukunft.“

Von der Anfield Road an die Grünwalder Straße

Seit 2007 bekleidete Ayre Führungspositionen beim FC Liverpool, einem der traditionsreichsten Fußballklubs der Welt. 2011 wurde er zum Geschäftsführer an der Anfield Road berufen und hat 2013 den Vorstandsvorsitz übernommen.