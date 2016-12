Dramen und Komödien bei 1860 Der Chaos-Advent der Löwen

Transfers wie Ivica Olic, Ribamar und Stefan Aigner sorgten anfangs der Saison noch für viel Euphorie, 17 Millionen Euro hatte Investor Hasan Ismaik zusätzlich reingepumpt in die Löwen. Doch nach solidem Start und Verletzungspech folgten grottige Spiele und der Absturz in den Tabellenkeller. Trainer Kosta Runjaic musste im November gehen. Und damit begann das Löwenbeben.

Der Abschied des Trainers war eine geplante Aktion. Schon vor seinem letzten Spiel an der Seitenlinie war klar, dass er gehen musste. "Auch wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wäre die Entscheidung festgestanden", sagte Präsident Peter Cassalette nach der Partie.

Eichin-Abgang in zwei Akten

Und weil es grad so schön war, wetterte Hasan Ismaik gleich noch über seinen Sportdirektor Thomas Eichin. Er sei der Meinung, "dass die Leistung von Thomas Eichin nicht auf dem Niveau ist", das er erwarte, tobte der Investor. Und das trotz aller Millionen, die der Jordanier in den Verein gepumpt hatte. Gleich entlassen wurde der 50-Jährige aber nicht. Er wurde erst einmal nur degradiert. Seinen Geschäftsführerposten musste er an Anthony Power abgeben. Sportdirektor blieb er - aber ohne Macht. Wenige Tage später musste Eichin dann aber doch gehen – nach nicht mal vier Monaten in Giesing.

Interimstrainer ohne Fortune und geschasste Medien

Die Kastanien aus dem Feuer holen sollte ein alter Bekannter: Daniel Bierofka – er musste erneut als Trainer einspringen. Doch so richtig begeistert klang er diesmal nicht. "Ich nehme die Situation so an. Dass das keine einfache Situation ist, auch für mich wieder nicht – das zweite Mal jetzt – das kann man sich auch denken", sagte der Interimstrainer.

Kurze Zusammenfassung: Kein offizieller Trainer in Sicht, der Sportdirektor geschasst, dazu ein Interimscoach ohne große Ambitionen. Damit nicht genug: Aus seinen drei Spielen holte Bierofka nur windige drei Punkte. Eigentlich nicht verwunderlich, dass sich die Medien die Löwen kräftig zur Brust nahmen. Das Wiederum brachte den Investor erneut auf die Palme. Er sperrte die Journalisten einfach aus: "Hausverbot".

Mission Aufstieg mit neuem Trainer und 50 Millionen

Kurz vor Weihnachten scheint die Geschichte der Löwen aber eine überraschende Wende zu nehmen. Vitor Pereira wird als neuer Trainer vorgestellt. Seine Mission: Der Aufstieg im Jahr 2018. Und trotz der Gefahr erneuter Aussperrungen, sei an dieser Stelle erwähnt: Das mit dem Aufstieg kommt einem ziemlich bekannt vor. Das hatte Ismaik bereits im Frühjahr 2011 angekündigt - innerhalb von drei Jahren.

Diesmal soll es in nur zwei Jahren klappen, dafür verspricht der Jordanier aber weitere Investitionen in Höhe von 50 Millionen, die ersten Kracher sollen bereits im Winter kommen. Es bleibt also spannend bei den Löwen. Lassen wir uns überraschen, was das neue Jahr bringt. Vielleicht erweist sich dann der TSV 1860 München als "großartiger Klub", so wie ihn der neue Coach sieht.