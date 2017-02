TSV 1860 München Cassalette: "Wir sind kein Komödienstadl"

Löwen-Präsident Peter Cassalette wehrt sich bei "Heute im Stadion" gegen Chaos-Vorwürfe und sieht den TSV 1860 München auf einem guten Weg. Das Wort "Dritte Liga" will er nicht mal in den Mund nehmen.

Nach dem Sieg gegen den Karlsruher SC (2:1) in letzter Sekunde zeigte sich Cassalette im Gespräch bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1 erleichtert. "Das war sehr wichtig", meinte er knapp. Die Löwen stehen auf Platz 14 mit Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gleichzeitig wehrte sich Cassalette: "Wir sind kein Komödienstadl", stellte er klar. Seine Aussagen im Überblick.

Peter Cassalette (Präsident 1860 München) über...

die Neuerungen beim TSV 1860: "Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben einen super Trainer mit sehr viel Erfahrung, nicht in der 2. Liga, aber im internationalen Fußball. Wir haben gute Verpflichtungen in der Winterpause geholt, wie Ba, Lumor, Amilton oder Ribamar, die wir jetzt integrieren müssen. Wir sind kein Komödienstadl, weil da ist es immer lustig. Bei uns ist es nicht immer lustig."

die Pleiten in Lotte und Bielefeld zuletzt: "Wir haben uns im Vergleich zu den Spielen in Lotte und Bielefeld nun gesteigert. Im Pokal haben wir schlecht gespielt, da waren wir sehr zufrieden. Die Art und Weise war nicht gut, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze und Lotte hatte bereits Bremen und Leverkusen zu Hause geschlagen. Wir haben jetzt gegen Karlsruhe eine Steigerung gezeigt."

die Chemie innerhalb der Mannschaft: "Es ist normal, dass es knirscht. Wir haben insgesamt sehr viele Spieler, dazu neue Spieler geholt. Wir haben Brasilianer, Portugiesen, die Ansprache ist auf Englisch, auf dem Platz ist alles gemischt. Aber das ist ja nicht spezifisch für 1860 München, sondern mittlerweile ganz normal."

über einen möglichen Abstieg in die Dritte Liga: "Dieses Wort (Dritte Liga) nehme ich nicht in den Mund. Wir wollen uns im Mittelfeld platzieren und in der nächsten Saison darauf aufbauen. Wie es der Trainer gesagt hat: "Nach oben gehen", platzierungsmäßig. In Zukunft wollen wir um die vorderen Plätze in der Zweiten Liga mitspielen."