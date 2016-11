Mit den Löwen in die 2. Liga Der Höhepunkt seiner Karriere: Nach einem 2:1-Sieg über Borussia Neunkirchen am letzten Spieltag der Auftiegsrunde feierte Wettberg mit dem TSV 1860 München am 16. Juni 1991 den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.