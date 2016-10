TSV 1860 München Schwache Löwen unterliegen Düsseldorf mit 1:3

Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg hofften die Münchner gegen die Fortuna auf ein Ende der Talfahrt. Doch die Gäste starteten mit mehr Energie und offensiver in die Partie. Das zahlte sich schon nach sechs Minuten aus. Rouwen Hennings nutzte ein Zuspiel von Axel Bellinghausen für einen Flachschuss ins rechte Eck. 0:1 - der erste Dämpfer für die Löwen, die noch nicht ins Spiel gefunden hatten und geschockt wirkten. Dennoch gab es in der 23. Minute die Chance für Sascha Mölders zum Ausgleich, der scheiterte allerdings an Michael Rensing.

Doch zum fehlenden Glück kam auch noch Ungeschick dazu: Karim Matmour zog Robin Bormuth am Trikot - es gab Elfmeter. Den verwandelte Ihlas Bebou (25. Minute) sicher zur 0:2-Führung. 1860 schon nach 30 Minuten stark angeschlagen, bekam in der 36. Minute zudem die nächste Frustpackung serviert. Marcel Sobottka setzte sich gegen die Münchner Abwehr durch und schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze in den linken Winkel - 0:3-Rückstand für das Team von Runjaic. Für die Gastgeber bahnte sich ein Debakel an.

Elfmeter bringt 1860 das einzige Tor

Der Löwencoach musste sich etwas einfallen lassen. Runjaic schickte Victor Andrade und Rodnei aufs Feld. Immerhin zeigte die Pausenansprache Wirkung. Mölders und Rodnei vergaben gute Chancen. Und die Sechzger zeigten noch, dass sie es besser können. Ein Foul von Kevin Akpoguma an Mölders brachte dann die Chance auf den ersten Treffer. Michael Liendl verwandelte den Elfmeter zur 1:3-Ergebniskosmetik.

1860 München - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:3)