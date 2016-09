1860 München auf St. Pauli gefordert "Das Millerntor wird brennen"

St. Pauli ist sowas wie ien Lieblingsgegner für den TSV 1860: 2:1, 2:1, 2:0, 2:0 lauteten die Resultate der letzten vier Duelle der beiden Traditionsvereine. Nach dem jüngsten Dämpfer beim 1:2 gegen Union Berlin könnte sich in Hamburg vor einer stimmungsvollen Kulisse erweisen, wohin der Weg von 1860 nach zwei Zitterjahren in dieser Saison geht. "Die Saison ist noch jung", sagte Trainer Kosta Runjaic. "Auf St. Pauli erwartet uns sicher eine hochmotivierte Mannschaft." Mit fünf Punkten sind die von Ex-Löwen-Coach Ewald Lienen betreuten Hanseaten schwächer als die Sechziger (7 Zähler) gestartet. "St. Pauli wird versuchen, mit allen Mitteln sein Stadion zu verteidigen", glaubt Thomas Eichin. Und er spornt die Mannschaft an: "Wir müssen mit der Wut vom Union-Spiel im Bauch spielen."

"Sie haben mit Ewald Lienen einen erfahrenen Trainer, der mit Sicherheit immer etwas auf dem Zettel hat." Kosta Runjaic

Fehler in der Defensive reduzieren

Im Vergleich zur jüngsten Heimniederlage gegen Union Berlin müssen die Münchner zunächst die Fehler in der Defensive wieder reduzieren. Dazu müssen sie vorne mit mehr Effektivität und weniger Hektik agieren. "Es ist ein guter Weg, den wir eingeschlagen haben", sagte Angreifer Sascha Mölders. Dieser Weg soll auf St. Pauli wieder mit drei Punkten fortgesetzt werden.