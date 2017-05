Big Points für den TSV 1860 schießt sich in Dresden mit 2:1 frei

Trainer Vítor Pereira ließ seine Löwen ziemlich offensiv auflaufen. Und Christian Gytkjaer rechtfertigte das durch zwei dicke Chancen innerhalb der ersten fünf Minuten. Die Gastgeber hatten große Mühe, sich gegen das aggressive und offensive Spiel der Münchner durchzusetzen: Nur Marvin Stefaniak versuchte es einmal (8.) mit der Hacke, Keeper Stefan Ortega konnte den Ball zur Ecke klären. Der dänische Stürmer des TSV hingegen legte nochmals nach, in der 12. Minute verhinderte nur der Torpfosten die Münchner Führung. In der 40. Minute spielte Michael Liendl von der rechten Strafraumkante scharf nach innen und fand am ersten Pfosten Stefan Aigner, der knapp rechts vorbei zielte. 1860 lief und rackerte, wurde aber erst in der 44. Minute belohnt, als Gytkjaer zur 1:0-Führung verwandelte. Bei ihm landete ein perfekt vorgetragener Konter, der Stürmer ließ dem Dresdner Torhüter keine Chance.

Blitztor zum 2:0, Unterzahl überstanden

Mit einem Traumstart gingen die Münchner in die zweite Halbzeit. Levent Aycicek erhöhte nur 60 Sekunden nach dem Wiederanpfiff auf 2:0. Romuald Lacazette hatte den Ball nach einem Abwehrfehler der Hausherren auf den Schützen passen können, der flach rechts einschieben konnte. Und erneut hatte Gytkjaer eine Schlüsselrolle übernommen, als er sich in letzter Sekunde noch aus dem Abseits wegbewegte. Recht viel mehr als eine Ecke in der 54. Minute hatten die Dresdner dem Münchner Angriffswirbel nicht entgegen zu setzen. Nach rund einer Stunde hatte der dänische Stürmer sogar das 3:0 auf dem Fuß. Nach 69 Minuten machten sich die Löwen das Leben aber selbst schwer, als Marnon Busch nach einem harten Einsteigen die Gelb-Rote Karte sah. Pereira reagierte darauf mit der Auswechslung des Torschützen zum 1:0. Für ihn brachte er mit Maximilian Wittek einen Defensivspieler. Trotzdem überstanden die Löwen die Unterzahlsituation nicht ganz schadlos. In der 89. Minute mussten sie den Anschlusstreffer durch Marco Hartmann hinnehmen. In letzter Sekunde konnte Orthega den wertvollen Sieg durch eine Glanzparade retten.