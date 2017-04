1:1 trotz Überlegenheit 1860 verschenkt Sieg gegen Sandhausen

Vítor Pereira tauschte nach der 0:3-Schlappe von Aue fünfmal sein Personal: Christian Gytkjaer, Levent Aycicek und Florian Neuhaus saßen auf der Bank, Sebastian Boenisch fehlte wegen einer Rotsperre, Ohis Felix Uduokhai wegen einer Erkältung. Dafür starteten bei den Münchnern Kapitän Kai Bülow, Michael Liendl, Ivica Olic, Amilton und Marin Pogracic. Der 19-Jährige Deutsch-Kroate feierte dabei sein Zweitliga-Debüt.

Deutliche Überlegenheit nicht genutzt

Die Münchner bauten ihr Spiel vor den 15.000 Zuschauern gut von hinten auf. Mehr als vier dicke Chancen hatten die Löwen, vom Gegner gab es nur eine ungefährliche Torannäherung. Doch die führte zum 1:1-Ausgleichstreffer, weil die Münchner das 1:0 nicht über die Zeit brachten. In der Tabelle bleiben sie damit zwar auf Rang zwölf, aber nur mit einem einzigen Punkt Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Führungstreffer mit dem Halbzeitpfiff

Die Hausherren nahmen das Heft in die Hand und hatten in der neunten Minute ihre erste Möglichkeit zum Treffer durch Liendl. Den Freistoß aus 20 Metern schoss er aber am linken Pfosten vorbei. Kurz darauf musste Keeper Marco Knaller das Leder mit der Faust wegboxen. Erst nach einer Viertelstunde zeigte Korbinian Vollmann den ersten Abschluss für die Kurpfälzer. Löwen-Tormann Stefan Ortega griff aber sicher zu. Auf Seiten der Löwen prüften Amilton (24.) und Stefan Aigner (29.) den Sandhausener Keeper. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Bülow mit einem Kopfball nach einem Zuspiel von Liendl ins rechte Eck.

Missglückte Ergebnisverwaltung auf Seiten der Löwen

Nach der Pause gaben die Münchner weiterhin das Tempo an und versuchten, die Führung auszubauen. Besonders Liendl schlug immer wieder Flanken und Freistöße in den Strafraum des SV, aber Lumor (50.) und Lacazette (57.) konnten nicht verwandeln. Der Gegner bleib weiterhin ungefährlich, deshalb stellten die Sandhausener auf ein System mit zwei Stürmern um. Der nach Verletzung wiedergenesene Sukuta-Pasu ersetzte Lukasik. Immerhin prüfte daraufhin der Sandhausener Angreifer Lucas Höler den 1860-Kepper Ortega in der 67. Minute, der war aber auf dem Posten. Die Münchner wirkten so, als ob sie das 1:0 nur noch nach Hause spielen wollten. Und das erwies sich als komplett falsche Taktik. Denn in der 83. Minute gelang den Sandhausenern der völlig überraschende Ausgleichstreffer durch Markus Karl.

1860 München - SV Sandhausen 1:1 (1:0)

München: Ortega - Bülow, Ba, Pongracic - Lacazette, Liendl (80. Gytkjaer) - Busch, Lumor - Amilton, Olic (71. Neuhaus), Aigner (81. Aycicek). - Trainer: Pereira

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Gordon (36. Karl), Kister, Knipping - Linsmayer, Kulovits, Lukasik (53. Sukuta-Pasu) - Pledl, Höler, Vollmann (71. Kosecki). - Trainer: Kocak

Tore: 1:0 Bülow (45.+1), 1:1 Karl (82.)

Gelbe Karten: Pongracic, Lacazette (4) - Kister (5), Karl (3), Höler (5), Knaller (2)

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe)

Zuschauer: 17.600