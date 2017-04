TSV 1860 München Blödes spätes Gegentor kostet den Sieg

Der dritte Sieg in Folge schien schon unter Dach und Fach, doch der TSV 1860 München brachte sich inb der Nachspielzeit gegen den VfB Stuttgart selbst um den Lohn. Das 1:1 (1:0) hilft keinem der beiden Klubs so richtig weiter.

Bis zur 92. Minute führten die Gastgeber durch einen aus klarer Abseitsposition erzielten Treffer von Romuald Lacazette mit 1:0. Doch das Glück hielt nicht bis zum Schlusspfiff: Durch den späten Treffer von Marcin Kaminski (90.+2) entführte Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart doch noch einen Punkt aus der Arena. Die Löwen verpassten damit, sich ins gesicherte Mittelfeld abzusetzen.

"In der Phase wo wir gut waren, bekommen wir das Gegentor. Insgesamt hatten wir aber wenig gute Torchancen. Unser Treffer war am Ende sehr glücklich." VfB-Trainer Hannes Wolf

Die Löwen bejubeln den 1:0-Führungstreffer.

So können die Löwen den Abstiegskampf mit 32 Punkten noch nicht gänzlich abhaken. Das Unentschieden gegen den Bundesligaabsteiger geht aber in Ordnung. Vor 47.100 Zuschauern zeigten die Gäste über weite Strecken die bessere Spielanlage, lange Zeit konnte der VfB seine Überlegenheit aber nicht in Treffer ummünzen. München agierte geschickt aus der Defensive heraus und setzte bei Kontern immer wieder Nadelstiche.

Allein Ex-Kapitän Stefan Aigner vergab noch zwei gute Gelegenheiten für die Sechziger. Für Stuttgart hätten schon Kapitän Christian Gentner, Emiliano Insúa und Julian Green einen Treffer erzielen können.

TSV 1860 München - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

TSV 1860: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Lacazette, Liendl (65. Neuhaus) - Busch, Lumor - Aigner (82. Aycicek), Olic (66. Bülow), Amilton. - Trainer: Pereira

Stuttgart: Langerak - Pavard, Baumgartl, Kaminski, Insua - Grgic, Ofori (72. Tobias Werner) - Asano (61. Ginczek), Gentner (72. Özcan), Green - Terodde. - Trainer: Wolf

Tore: 1:0 Lacazette (23.), 1:1 Kaminski (90.+2)

Zuschauer: 47.100

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)