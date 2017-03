TSV 1860 München Aigner beendet den Auswärtsfluch

Flanke Michael Liendl, Kopfball Stefan Aigner - eine Standardsituation musste also her, damit die Münchner Löwen wieder mal ein Auswärtsspiel gewinnen konnten. Der letzte Erfolg datiert vom 6. September (2:1 in Nürnberg). Nach 90 Minuten waren die Löwen in einer durchschnittlichen Partie vor 23.778 Zuschauern die etwas bessere, weil aktivere Mannschaft. München vergrößerte damit den Abstand auf Relegationsplatz 16 auf nunmehr sechs Punkte. Düsseldorf wartet nun bereits seit acht Heimspielen auf einen Sieg.

Liendl lohnt sich

Das Tor für die Löwen fiel zum 16. Mal in dieser Saison nach einem Standard. Der Ex-Düsseldorfer Liendl brachte in der 55. Minute einen Freistoß von links hoch in den Strafraum, der von der Fortuna-Abwehr sträflich vernachlässigte Aigner vollendete mit einem harten Kopfball ins lange Eck.

Die Münchner störten von Beginn an früh, Düsseldorf tat sich dadurch schwer mit dem Spielaufbau. Vieles blieb Stückwerk, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Ivica Olic hätte vor der Pause beinahe die Führung erzielt, als er einen schwachen Rückpass der Fortuna ablief und den Ball an Torwart Michael Rensing vorbeispitzelte.Die einzige richtige Chance der Fortuna vergab Sturmspitze Rouwen Hennings mit einem 15-Meter-Schuss kläglich (66.). Erneut Aigner vergab in der 82. Minute die große Chance zur vorzeitigen Entscheidung.

Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München 0:1 (0:0)

Düsseldorf: Rensing - Schauerte, Akpoguma, Bormuth (89. Madlung), Schmitz - Bodzek (73. Yildirim) - Bebou, Sobottka, Ayhan (60. Iyoha), Fink - Hennings. - Trainer: Funkel

TSV 1860: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Lacazette, Liendl (73. Neuhaus) - Busch, Lumor - Amilton, Olic (79. Bülow), Aigner (86. Gytkjaer). - Trainer: Pereira

Tor: 0:1 Aigner (55.)

Zuschauer: 23.778

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)