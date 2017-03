1. FC Nürnberg Kempes Doppelpack vom Punkt

Dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte und unter ein wenig Mithilfe des Schiedsrichters hat der 1. FC Nürnberg auch sein zweites Heimspiel unter Trainer Michael Köllner gewonnen. Dabei sah es danach lange nicht aus. Erst zwei zumindest umstrittene Elfmeterentscheidungen (ein zweifelhaftes Foul gegen Kevin Möhwald und eine Handspiel von Bjarne Thoelke) zugunsten der Gastgeber und die Kaltschnäuzigkeit des eingewechselten Thomas Kempe vom Elfmeterpunkt sorgten am Ende für den glücklichen Dreier gegen das Tabellenschlusslicht.

Schäfer hält die drei Punkte fest

Vor der Pause hatten die Clubspieler mehr als einmal das Nachsehen.

Ein abgefälschter Schuss hatte den stark ersatzgeschwächten Gästen in der 24. Spielminute die Führung beschert. Miso Brecko lenkte den Schuss von Ylli Sallahi unhaltbar für Keeper Raphael Schäfer ab. Schäfer war es dann, der in der zweiten Hälfte zweimal in höchster Not gegen rettete und die drei Punkte festhielt.

Der Club - vor der Pause mit einer seiner schwächsten Saisonleistungen - verbesserte sich durch den zehnten Saisonsieg zumindest für eine Nacht auf den achten Tabellenplatz. Der KSC behält die Rote Laterne. Raphael Schäfer hatte fast ein wenig Mitleid mit den Gästen: "Der KSC hat eigentlich gut gespielt und fährt heute ohne Punkte nach Hause. So ist das manchmal."

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2:1 (0:1)

Nürnberg: Schäfer - Brecko, Mühl, Bulthuis, Djakpa - Petrak - Hufnagel (82. Kammerbauer), Behrens (63. Löwen), Möhwald, Salli (58. Kempe) - Matavz. - Trainer: Köllner

Karlsruhe: Orlishausen - Mavrias, Thoelke, Kinsombi, Sallahi - Krebs (85. Rolim), Meffert - Valentini, Mehlem (74. Reese), Yamada - Kamberi (75. Mugosa). - Trainer: Slomka

Tore: 0:1 Sallahi (24.), 1:1 Kempe (65., Foulelfmeter), 2:1 Kempe (70., Handelfmeter)

Zuschauer: 25.113

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)