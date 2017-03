München – Würzburg 2:1 Sechzig besiegt Kickers nach langer Anlaufzeit

In einem lange unansehnlichen Spiel konnten sich die Münchner Löwen in der zweiten Halbzeit dank Joker Michael Liendl doch noch mit 2:0 durchsetzen. Die Würzburger Kickers bleiben damit weiterhin ohne Sieg in diesem Jahr.

Die Löwen spielten lange wie in Zeitlupe nach vorne, völlig harmlos und ausrechenbar. Das stellte die Kickers-Defensive lange vor keinerlei Probleme. Erst nach 25 Minuten kamen die Hausherren in die Nähe des gegnerischen Tores. Die Treffer sollten erst in der zweiten Halbzeit fallen.

Verzogen und verschenkt

Ein sehr guter langer Pass über 50 Meter gelangte auf die halbrechte Seite zu Stefan Aigner. Der zog zwar direkt ab, doch der Ball rutschte ihm über den Spann. Nach 33 Minuten dann überraschend ein richtig guter Versuch: Maximilian Wittek zog aus 24 Metern ab, aber Würzburgs Keeper Robert Wulnikowski lenkte die Kugel gerade nochmal so über die Latte. Aber auch die Kickers brachten nichts Zählbares zustande: Nach 44 Minuten stand dem Würzburger Elia Soriano bei einem Schuss aus elf Metern mit Patrick Weihrauch der eigene Mann im Weg.

"Das war ein verdienter Sieg. Würzburg hatte zwar am Schluss viele gute Chancen, trotz alledem war das Ergebnis verdient." Stefan Aigner

Nackenschlag durch Ba und ein Elfmetertreffer

In der zweiten Halbzeit zeigten die Löwen dann auf einmal etwas mehr Mumm. Nach einer starken Balleroberung von Wittek lief Ivica Olic allein auf das Tor zu, setzte seinen Schuss aber knapp am linken Pfosten vorbei. In der 67. Minute durften die Münchner Fans dann doch jubeln: Abdoulaye Ba erzielte das 1:0. Nach einer schönen Hereingabe des eingewechselten Michael Liendl hielt der Mann aus dem Senegal den Kopf hin und wuchtete die Kugel ins Netz.

"Ich würde gerne von Anfang an spielen." Der eigewechslte Matchwinner Michael Liendl

Auch die Kickers kamen gefährlich vor das Tor. Soriano hatte in der 70. Minute die Antwort der Unterfranken nach einem verhinderten Schussversuch Ramas auf dem Schuh, zielte aber knapp am linken Pfosten vorbei. Nach einem Foul durch Peter Kurzweg an Stefan Aigner (78.) im Strafraum verwandelte Liendl den fälligen Elfmeter zum 2:0. Der Verursacher erzielte zwar noch den Anschlusstreffer zum 2:1. Mehr hatten die Würzburger Kickers aber hier nicht zu bieten.

1860 München - Würzburger Kickers 2:1 (0:0)

München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Maximilian Wittek, Neuhaus (75. Bülow), Lacazette (46. Liendl), Lumor - Amilton, Olic (64. Gytkjaer), Aigner. - Trainer: Pereira

Würzburg: Wulnikowski (46. Siebenhandl) - Schoppenhauer, Neumann, Diaz - Taffertshofer - Pisot (72. Königs), Schröck, Weihrauch, Kurzweg - Soriano, Daghfous (55. Rama). - Trainer: Hollerbach

Tore: 1:0 Ba (67.), 2:0 Liendl (78. Elfmeter), 2:1 Kurzweg (90.+2)

Gelbe Karten: Amilton (4), Aigner (3) - Soriano (3), Schoppenhauer (6), Kurzweg (8)

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn)

Zuschauer: 22.600