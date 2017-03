TSV 1860 München - Würzburger Kickers Sechspunktespiel für zwei Teams auf Talfahrt

Die Löwen haben nach zuletzt drei Niederlagen nur noch drei Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Aber auch für die Würzburger Kickers geht es beim Gastspiel in München darum, die Talfahrt zu beenden. Der erste Sieg 2017 soll her.

Der TSV hat seine letzten drei Partien verloren und blieb dabei auch zweimal ohne einen eigenen Treffer. Nur noch drei Punkte trennen die Löwen vom Relegationsplatz. Von dem sind die Würzburger noch sieben Punkte entfernt. Nach ihrer furiosen Serie im Vorjahr, die sie mit einem 3:0 gegen den Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart auf Rang sechs abgeschlossen hatten, läuft es 2017 schlecht - der Aufsteiger wartet als einziges Team der Liga noch auf seinen ersten Sieg in der Rückrunde.

Das Hinspiel gegen den TSV 1860 München hatten die Würzburger noch klar mit 2:0 gewonnen, im DFB-Pokal konnten sich die Löwen erst im Elfmeterschießen gegen die Unterfranken durchsetzen. Immerhin haben die Kickers gegen bayerische Gegner in der zweiten Liga eine eindeutig positive Bilanz vorzuweisen: Noch gab es keine Niederlage (3:0 in Fürth, 2:0 gegen 1860, 2:2 in Nürnberg und 1:1 gegen Fürth ) zu verzeichnen.

"Heiß auf die Arena"

Für die Unterfranken ist das Gastspiel in München die erste Partie in der Münchner Arena. Kickers-Cheftrainer Bernd Hollerbach setzt darauf, dass diese Premiere für viele Spieler aus seinem Kader zusätzliche Motivation ist. FWK-Angreifer Elia Soriano, der die Kickers im Ligaspiel der Hinrunde in Führung gebracht hatte, freut sich auf das Match im großen Stadion: "Wir sind heiß und freuen uns auf die Partie. Es wird ein geiles Gefühl sein, in der Arena aufzulaufen", sagte er.

"Wir haben viele jungen Spieler. Sie freuen sich sehr darauf, in der Allianz Arena aufzulaufen." Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach

Aus sportlicher Sicht warnte Hollerbach vor dem Gegner. "Bei den Münchnern ist viel passiert, sie haben im Sommer und im Winter aufgerüstet. Die Qualität ist enorm", sagte der Kickers-Coach und nannte anschließend gleich exemplarisch Namen wie Stefan Aigner oder Ivica Olic. Immerhin hat Hollerbach keine Verletzungssorgen, ihm steht gegen die Münchner der komplette Kader zur Verfügung. "Meine Jungs geben im Training richtig Gas. Wir wollen mutig agieren und alles raushauen", betonte der Kickers-Cheftrainer.

"Mit Selbstvertrauen und einem besseren Abschluss"

Auch die Löwen gehen mit gehörigem Respekt in die Partie. "Sie spielen sehr physisch und sind eingespielt", sagte Vítor Pereira über die Kickers. Allerdings ist er fest überzeugt, dass seine "Jungs mein System immer mehr verinnerlichen und das Selbstvertrauen da ist." Große Veränderungen werde es beim TSV nicht geben, sagte der Coach. Nur "im Abschluss müssen die Löwen noch besser werden", betonte Pereira.