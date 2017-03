Erste Heimniederlage unter Pereira 1860 München verliert gegen St. Pauli

Nach der 0:2-Niederlage in Berlin wollten die Löwen gegen St. Pauli wieder ihre Heimstärke demonstrieren. Trainer Vitor Pereira ließ Stefan Aigner und Ivica Olic von Anfang auflaufen, auch Romuald Lacazette war von Beginn an dabei. Die Anfangsminuten gehörten den Hausherren. Maximilian Wittek hatte in der 7. Minute die erste Chance für 1860, doch sein Schuss ging knapp am Hamburger Tor vorbei.

St. Pauli dreht das Spiel

In der 27. Minute dann der Führungstreffer für die Löwen: Ex-Kapitän Aigner setzte sich auf rechts durch und legte sehr schön zurück auf Lumor Agbenyenu, der hatte aus zehn Metern freie Bahn und traf zum 1:0. Doch St. Pauli steckte nicht zurück und kam zunehmend besser ins Spiel, die Partie wurde ausgeglichener. Die erste dicke Chance für die Gäste hatte Waldemar Sobota in der 33. Minute - sein Schuss aus 20 Metern ging ganz knapp am Löwen-Tor vorbei. Ein paar Minuten später gab es nach einem Handspiel von Abdoulaye Ba Elfmeter für St. Pauli, den Lasse Sobiech souverän zum 1:1 verwandelte. Kurz vor der Pause gingen die Hanseaten durch Aziz Bouhaddouz in Führung - St. Pauli hatte das Spiel gedreht.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Hausherren energisch aus der Kabine und suchten den Ausgleichstreffer. Amilton schoss aus sieben Metern nur den gegnerischen Mann an - da wäre in der 48. Minute mehr drin gewesen. 1860 München drückte weiter nach vorne. In der 53. Minute landete ein langer Ball von Wittek bei Aigner, der sofort abzog und das Tor nur um Zentimeter verfehlte. Doch mit zunehmender Spieldauer verloren die Löwen an Biss - das Spiel in der Offensive war zu ungenau, die Gäste-Abwehr wurde kaum mehr in Bedrängnis gebracht. Die letzten Minuten waren sehr zerfahren - es stand ja für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. 1860 warf noch einmal alles nach vorne - doch St. Paulis Abwehr ließ nichts mehr zu.

1860 München - FC St. Pauli 1:2 (1:2)

München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Bülow, Lacazette (58. Liendl) - Maximilian Wittek, Lumor - Amilton, Olic (58. Gytkjaer), Aigner (75. Ribamar)

Trainer: Pereira

St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, Sobiech, Hornschuh, Buballa - Nehrig, Buchtmann - Sobota, Sahin (75. Kalla) - Möller Daehli (65. Ziereis), Bouhaddouz (88. Thy)

Trainer: Lienen

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Tore: 1:0 Lumor (27.), 1:1 Sobiech (36., Handelfmeter), 1:2 Bouhaddouz (41.)

Zuschauer: 30.300

Gelbe Karten: Ba (4), Uduokhai (2), Amilton (3), Gytkjaer - Ziereis (3), Bouhaddou