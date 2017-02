0:2 bei Union Berlin Löwen kassieren siebte Auswärts-Niederlage in Folge

Das Duell versprach eigentlich, außerordentlich spannend zu werden: Die Löwen kamen gut in die Rückrunde und verbuchten drei Siege in vier Spielen. Wäre da nicht das peinlich Pokal-Aus gegen den Drittligisten Lotte gewesen, konnte der neue Trainer Vitor Pereira bis dato wirklich zufrieden sein. Union startete noch besser durch nach der Winterpause und holte zehn Punkte aus den vier Partien - damit schoben sich die Berliner auf den Relegationsplatz.

Pereira zum dritten Mal mit gleicher Startelf

Vitor Pereira verzichtete in Berlin auf personelle Umstellungen. Der Portugiese schickte zum dritten Mal in Folge die identische Startelf auf den Rasen. Besonders interessant: Abwehrspieler Maximilian Wittek ist der einzige verbliebene Löwe, der auch im Hinspiel von Beginn an kicken durfte. Alle anderen wurde vom neuen Chefcoach aussortiert oder auf die Bank gesetzt. UnionTrainer Jens Keller wechselte im Vergleich zum 2:1 in Karlsruhe auf zwei Positionen: Kristian Pedersen (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel) und Eroll Zejnullahu mussten weichen, dafür rutschten Kapitän Felix Kroos nach abgesessener Gelb-Sperre und Michael Parensen in die Anfangsformation.

1860 harmlos in Halbzeit eins

Die Löwen begannen selbstbewusst, konnten aber in der ersten Hälfte keine richtige Chance kreieren. Das Münchner Aufbauspiel ließ sehr zu wünschen übrig. Das machten die Hausherren besser und so gingen die Berliner in der 41. Minute verdient mit 1:0 in Führung: Nach einer Flanke von Damir Kreilach zog Michael Parensen im Zentrum direkt ab. Sein Schuss wurde abgeblockt, den Abpraller schnappte sich Steven Skrzybski, der das Leder aus elf Metern ins linke Eck drehte - bereits das achte Saisontor für den Angreifer.

Doppelwechsel in der 58. Minute bei den Sechzigern: Pereira brachte die Routiniers Ivica Olic für Christian Gytkjaer und Stefan Aigner für Levent Aycicek. Aber statt dem Ausgleichstreffer fiel zwei Minuten später das 2:0 in der Alten Försterei: Sebastian Polter konterte über die rechte Seite, spielte die Kugel ins Zentrum zum mitgeeilten Hedlund, der aus fünf Metern nur noch einschieben musste. Sechs Minuten später fast noch das 3:0 für die Berliner. Aber diesmal konnte Löwen-Keeper Stefan Ortega das Gegentor gerade noch verhindern.

Lattenknaller in der 75. Minute

Endlich wachten die Sechziger auf, taten mehr in Richtung Union-Tor. Sebastian Boenisch nagelte den Ball aus 25 Metern an die Latte. Mehr war allerdings nicht drin, Union spielte das routiniert runter. Das Team von Keller war einfach besser, hatte die bessere Tagesform.

Union Berlin - 1860 München 2:0 (1:0)

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Puncec, Parensen - Kroos, Fürstner, Kreilach - Skrzybski (82. Korte), Polter (88. Hosiner), Hedlund (69. Redondo). - Trainer: Keller

München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai (67. Liendl) - Lacazette, Bülow - Maximilian Wittek, Lumor - Amilton, Gytkjaer (58. Olic), Aycicek (58. Aigner). - Trainer: Pereira

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim)

Tore: 1:0 Skrzybski (41.), 2:0 Hedlund (61.)

Zuschauer: 20.176

Gelbe Karten: Kreilach (4), Hedlund (2), Parensen (3) - Ba (3)