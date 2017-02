Löwen-Jubel Überzeugender Sieg gegen Nürnberg

Ohne die kurzfristig ausgefallenen Georg Margreitter und Tim Matavz hatten die Nürnberger den aggressiven Löwen kaum etwas entgegenzusetzen. Nach saisonübergreifend 41 Zweitligaspielen blieben sie zudem erstmals wieder ohne eigenen Treffer.

"Die Mannschaft zeigt schon sehr gute Sachen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung." Löwen-Trainer Vitor Pereira

Bereits in der 16. Minute brachte Abdoulaye Ba den TSV 1860 in Führung, Lumor erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Beiden gelang dabei ihr Premierentor für die Münchener. Vor 24 100 Zuschauern war das der siebten Saisonsieg und mit jetzt 25 Punkten haben die Löwen nun schon sieben Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die enttäuschenden Nürnberger liegen mit 29 Punkten auf Tabellenposition acht.

Amilton auf dem Weg zu 2:0

Nürnberg zu harmlos

Die Münchner waren von Beginn an aggressiver und spritziger. Vor allem über die Außen machten sie Druck. Schon nach zwei Minuten hätten sie führen müssen, nachdem Christian Gytkjær nach einem kapitalen Patzer von Even Hovland frei vor Torwart Thorsten Kirschbaum an den Ball kam, jedoch aus fünf Metern vergab. Die Nürnberger brauchten eine Weile, um sich auf das forsche Spiel der Hausherren einzustellen. In der Offensive erhielten aber weder Gislason noch der in die Spitze stoßende Regisseur Kevin Möhwald genug Unterstützung, der FCN rückte zu langsam nach.

"Wir sind von Anfang an nicht so ins Spiel gekommen. Wir haben den 60ern zu viel Räume gegeben und es ihnen zu leicht gemacht." Thorsten Kirschbaum

Der heranrauschende 1860-Abwehrchef Ba nach einem Eckball und Sprinter Lumor mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze bescherten den Münchnern dann die komfortable Pausenführung. Die Franken blieben vorne erschreckend harmlos, in der Deckung zeigten sie sich gegen reife Münchner ein ums andere Mal unsortiert. Mit einem Doppelwechsel und später noch Debütant Mikael Ishak versuchte Schwartz die Offensive zu beleben, doch bis auf den späten Lattentreffer von Shawn Parker (90.+1) blieb der Angriff unauffällig.

860 München - 1. FC Nürnberg 2:0 (2:0)

München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Lacazette, Bülow - Maximilian Wittek, Lumor - Amilton (90. Aigner), Gytkjaer (70. Olic), Aycicek (75. Claasen). - Trainer: Pereira

Nürnberg: Kirschbaum - Kammerbauer, Mühl, Hovland, Lippert - Behrens, Petrak - Kempe (62. Shawn Parker), Möhwald (77. Ishak), Sabiri (62. Hufnagel) - Gislason. - Trainer: Schwartz

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Tore: 1:0 Ba (16.), 2:0 Lumor (39.)

Zuschauer: 24.100

Gelbe Karten: Ba (2), Amilton (2), Bülow (4) - Lippert, Hovland (4), Möhwald (3)