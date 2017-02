1860 München empfängt den Club "Löwen" mit viel Respekt vor 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg will sich weiter nach vorne arbeiten, 1860 München im Abstiegskampf Luft verschaffen. Auf Emotionen, Brisanz und Tore können die Fans im fränkisch-bayerischen Nachbarschaftsduell am Montag (20.15 Uhr) zum Abschluss des 21. Spieltags nicht ohne Grund hoffen.

Der Club hat saisonübergreifend in seinen vergangenen 41 Zweitliga-Partien stets mindestens einmal getroffen, die Löwen blieben nur in einem ihrer letzten zwölf Spiele ohne Tor. "Es wird eine schwere Aufgabe, in der Kleinigkeiten entscheiden werden", meinte FCN-Coach Alois Schwartz. Hohe Achtung hat der Münchner Trainer Vitor Pereira vor dem Gegner. "Ich habe großen Respekt vor Nürnberg, aber auch vor allen anderen Mannschaften. Die Liga ist sehr ausgeglichen, der Letzte kann gegen den Ersten gewinnen. Wir gehen mit dem Fokus ins Spiel, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und zu gewinnen", sagte Pereira.

"Der Auftakt war bis jetzt kein schlechter. Wenn wir am Montag gewinnen, war es ein guter." Vitor Pereira

Pereira will Startbilanz weiter ausbauen

Der Portugiese will seine Startbilanz mit den Münchnern, die seit sechs Partien zuhause ungeschlagen sind, weiter ausbauen. Die "Löwen" siegten unter ihm in der Liga bislang zweimal, einmal unterlagen sie. In die Bilanz fällt noch das DFB-Pokal-Aus bei den Sportfreunden Lotte. Ein besonderes Kribbeln verspürt Pereira nicht, der unter anderem auch schon Coach des FC Porto und von Olympiakos Piräus war. "Ich habe schon viele Derbys in meinem Leben gespielt. Dieses ist das wichtigste, weil es das nächste ist", meinte der 48-Jährige, der keine gravierenden Personalsorgen hat.

Nürnberg mit Personalsorgen

Die auswärts schon fünfmal siegreichen Nürnberger bangen indes um den Einsatz von Abwehrchef Georg Margreitter. "Wir müssen abwarten, ob er uns zur Verfügung stehen kann", hatte Trainer Schwartz am Freitag gesagt. Der Abwehrspieler aus Österreich hat muskuläre Probleme und musste kürzer treten. Miso Brecko (Muskelfaserriss), Laszlo Sepsi (Oberschenkelprobleme), Dave Bulthuis (Außenbandanriss), Tim Leibold (Schambeinverletzung), Patrick Rakovsky (Syndesmoseverletzung) und Patrick Erras (Aufbautraining) werden definitiv fehlen.

Neuzugang Mikael Ishak könnte hingegen zum Einsatz kommen. "Er hat einen guten ersten Eindruck bei seinen ersten Einheiten mit der Mannschaft hinterlassen", berichtete Schwartz. Der 23 Jahre alte Angreifer war in der Winterpause vom dänischen Erstligisten Randers FC gekommen, ist für die Startelf aber noch kein Thema. Schwartz will indes seiner Mannschaft den Schlendrian austreiben. «Wir haben immer wieder nachlässige Phasen in unserem Spiel. Die hatten wir gegen Dresden, gegen Heidenheim und zu Beginn auch gegen Braunschweig», kritisierte er. «Da müssen wir konstanter werden."