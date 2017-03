Hannover 96 - TSV 1860 Glücklose Löwen - Einsatz wird nicht belohnt

Kontrolliertes Spiel mit Fokus auf Ballsicherung. So begann das Duell um die für beide Teams wichtigen Punkte in Hannover. Daniel Stendel war als Coach der Niedersachsen von Sportchef Martin Kind angezählt und musste eine Sieg liefern. Die Löwen wollten den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Doch die REchnung ging für das Team von Vitor Pereira mit der dritten Niederlage infolge nicht auf. Nach dem 0:1 haben die Sechziger nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

Sechzig verteidigt gut

Immer wieder Olic

Die 96er versuchten zunächst mit Flachpässen zwischen die Münchner Abwehr zu gelangen, doch sie taten sich schwer. Die Gäste spielten gut sortiert in ihrer Dreier- und Fünferkette munter mit und suchten ebenfalls den Weg nach vorne. Für Gefahr sorgte immer wieder Altmeister Ivica Olic. Torgefährlich war es in den ersten 30 Minuten allerdings nicht wirklich, was da auf dem Platz geboten wurde. Den größten Aufreger gab es erst beim Zusammenprall von Olic mit Florian Hübner. Nach kurzer Behandlung ging es mit Verband aber für die Spieler weiter.

Amilton und Aigner nutzen ihre Chancen nicht

In der 34. Minute war es dann fast soweit, mit der Überraschung, durch den Tabellen-14.. Sané verdaddelt die Kugel leichtsinnig gegen Amilton Minervino da Silva. Der lief alleine auf Hannovers Philipp Tschauner zu. Doch der Tormann blieb unbeeindruckt und parierte den Schussversuch von Amilton am rechten Fünfmetereck. Auch Aigner brachte seine Alleingang in der Nachspielzeit nicht durch. Damit ging es mit einem 0:0 zur Pause in die Kabine.

Harnik erlöst die Gastgeber

Beide Teams bemühten sich weiter um Offensivspiel. Doch auch in der zweiten Hälfte mangelte es zunächst an der Präzision. Den ersehnten Torjubel gab es nach 55 mühevollen Minuten. Martin Harnik erlöste die Gastgeber. Der als Joker eingewechselte Noah-Joel Sarenren-Bazee bediente den 29-Jährigen, der aus zentraler Position eiskalt flach ins linke Eck zur 1:0-Führung einschoss. Die Löwen gaben immerhin nicht auf. Eine Flanke von Wittek konnte Tschauner gerade noch an die Latte lenken. Einen Schuss von Olic kratzte Fossum von der Linie.

Hannover 96 - 1860 München 1:0 (0:0)

Hannover: Tschauner - Bakalorz, Hübner, Salif Sane, Prib - Anton, Fossum - Klaus (77. Albornoz), Maier (69. Bech), Karaman (40. Sarenren-Bazee) - Harnik. - Trainer: Stendel München: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Bülow (63. Neuhaus), Lacazette - Maximilian Wittek (77. Aycicek), Lumor - Amilton, Olic, Aigner (74. Gytkjaer). - Trainer: Pereira Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt)

Tor: 1:0 Harnik (55.)

Beste Spieler: Tschauner, Harnik - Amilton, Olic

Gelbe Karten: Salif Sane (6), Maier (3), Prib (6) - Lacazette (2)

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 11:14 Ecken: 7:2 Ballbesitz: 53:47 Prozent Zweikämpfe: 107:112